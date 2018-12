Espoon kaupunki palkitsi Aalto-yliopiston uuden kampuskorttelin

Aalto-yliopiston uusi kampuskortteli – A Bloc, Kauppakorkeakoulu ja Väre Otaniemessä saivat Espoon rakennuslautakunnan ja rakennusvalvontakeskuksen vuotuisen tunnustuspalkinnon. Kunniamaininnan saivat Tapiolaan valmistuneet asunto-osakeyhtiöt Espoon Franklin ja Espoon Calibri.

Kampuskortteliin kuuluvat taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun käyttöön syksyllä valmistunut Väre, metroaseman yhteyteen toteutettu A Bloc -kauppakeskus sekä vuoden 2019 alussa valmistuva kauppakorkeakoulun laajennusosa.

”Erityisesti Väreen ja Aalto-yliopiston vanhan kampuksen välinen vuoropuhelu sekä uudisrakentamisen kautta syntyneen uuden kaupunkitilan ja aukion merkitys korostuvat palkinnonsaajan valintaperusteissa. Rakennus myös kunnioittaa Alvar Aallon arkkitehtuuria sekä yliopistokampuksen tiilirakentamisperinnettä tuoden kokonaisuuteen kuitenkin uuden ja ajattomalla tavalla modernin ilmeen”, toteaa rakennuslautakunnan puheenjohtaja Janne Tähtikunnas.

Kun yli 45 000 kerrosneliömetrin laajuinen kampus kokonaisuudessaan valmistuu, opiskelee siellä 1 850 Aalto-yliopiston opiskelijaa. Henkilöstöä tiloissa työskentelee 350. Kampuksen on suunnitellut arkkitehtuurikilpailulla valittu Verstas Arkkitehdit Oy, ja sen pääsuunnittelijana toimi arkkitehti SAFA Jussi Palva. Pääurakoitsijana oli SRV Rakennus Oy.

Kunniamaininnan saivat Tapiolaan valmistuneet asuintalot

Kunniamaininnat lautakunta päätti myöntää Tapiolaan valmistuneille As. Oy Espoon Franklinille ja As. Oy Espoon Calibrille (os. Ahertajankuja 1 ja 3), jotka sijaitsevat aivan näyttelykeskus WeeGeen kupeessa.

”Vahvasti Tapiola-henkiset, mutta kuitenkin uudenlaiset rakennukset jatkavat hienovaraisella ja vähäeleisellä arkkitehtuurillaan Tapiolan puutarhakaupungin rakennusperinnettä. Pohjaratkaisultaan tähden muotoiset talot on pystytty pyöräyttämään tontilla parhaisiin mahdollisiin ilmansuuntiin. Rakennusten ulko- ja sisätilat on toteutettu sekä mielenkiintoisesti että laadukkaasti. Julkisivujen selkeät materiaalivalinnat – lasipinnat ja rapatut päädyt – tukevat tilasommitelmaa”, Tähtikunnas sanoo.

Kohteet on toteuttanut Skanska Talonrakennus Oy, ja niiden suunnittelusta vastasi arkkitehtuurikilpailun voittanut Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy. Pääsuunnittelijana toimi arkkitehti SAFA Vesa Oiva.

HURRAA-tunnustuspalkinto jaettiin viidennen kerran

HURRAA-tunnustuspalkinto on espoolainen hatunnosto ajankohtaiselle, erityisen ansiokkaasti ja onnistuneesti toteutuneelle, rakennettuun ympäristöön liittyvälle teolle. Palkinto on jaettu vuodesta 2014 lähtien kohteelle, joka toteuttaa tai edistää Espoon rakennusvalvonnan tarkoitusperiä esimerkillisesti. Tänä vuonna palkinto jaettiin 14. joulukuuta, ja sen luovuttivat Espoon rakennuslautakunnan puheenjohtaja Janne Tähtikunnas ja vs. rakennusvalvontajohtaja Solja Mäkelä.