Espoon Kehä I:n Mestarintunnelissa sulkuja öisin 22.–25.3. klo 00.00.–04.30

Yksityisteiden parannuksiin on nyt hyvin tarjolla avustusta 17.3.2021 13:02:12 EET | Tiedote

Yksityisteiden tiekuntien kannattaa nyt hakea avustusta teidensä perusparannushankkeisiin, sillä valtion avustusrahaa on tänä vuonna hyvin tarjolla. Uudenmaan ELY-keskukselle on myönnetty yksityisteiden parantamishankkeisiin yli 1.7 miljoonaa € tälle vuodelle. Avustuksen suuruus on tiehankkeissa 50 % ja siltahankkeissa 75 % hankkeen arvonlisäverollisista kustannuksista. Uudenmaan ELY-keskus myöntää yksityisteiden valtionavustukset Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntien alueella.