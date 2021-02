Espoon Kehä I:n Mestarintunnelissa sulkuja öisin 9.–11.2. klo 00.00.–04.30

Uudenmaan työttömien määrän kasvu suurinta Suomessa 28.1.2021 08:00:08 EET | Tiedote

Uudenmaan joulukuun Työllisyyskatsaus on julkaistu. Koronapandemian myötä työttömyys on noussut huomattavasti ja myös työttömyysjaksot ovat pidentyneet. Tämä näkyy mm. pitkäaikaistyöttömyyden kasvuna, joka kasvoi joulukuussa 49 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 33 331, mikä on 10 956 enemmän kuin vuoden 2019 joulukuun lopussa. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kuntien alueella oli joulukuun lopussa yhteensä 116 993 työtöntä työnhakijaa, joista ilman työsuhdetta olevia oli 90 194 ja lomautettuja 26 799. Työttömien kokonaismäärä kasvoi 44 415 (61,2 %) henkilöllä verrattuna vuotta aikaisempaan. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli joulukuun lopussa 13,4 %, joka on 4,9 prosenttiyksikköä vuotta aikaisempaa enemmän. Työttömiä työnhakijoita oli joulukuun lopussa 9 126 (8,5 %) enemmän kuin edelliskuussa. Joulukuussa ilman työsuhdetta olevien määrä oli kuukautta aikaisempaan verrattuna 5 326 (6,2 %) enemmän. Lomautettujen määrä kasvoi 3