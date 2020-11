Espoon kulttuuritalot ja museot suljetaan ajalla 30.11.–20.12.2020 – kirjastoissa asiointi sallittu rajatusti

Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän linjausten myötä kaikki Espoon kulttuuritalot sekä kaupunginmuseo suljetaan kolmen viikon ajaksi. Kirjastoissa asiointi on mahdollista rajatusti.

Koronakoordinaatioryhmä linjasi kokouksessaan 26.11.2020 uusista suosituksista ja rajoituksista epidemian leviämisen hillitsemiseksi alueellaan. Kolme viikkoa kestävän tiukennettujen rajoitusten ja suositusten ajan toivotaan pysäyttävän epidemian leviämisen alueella.

Koordinaatioryhmän linjausten myötä kaikki Espoon kulttuuritalot sekä kaupunginmuseon yleisölle avoinna olevat tilat suljetaan kolmen viikon ajaksi 30.11.–20.12.2020.

Kirjastoissa asiointi on mahdollista rajatusti. Kirjastoista on mahdollista noutaa aineistoja rajatuista valikoima- ja teemahyllyistä sekä varauksia varaushyllystä. Myös asiointiin tarkoitettujen asiakastietokoneiden välttämätön käyttö on turvallisuusohjeet huomioiden mahdollista. Kirjastoasioinnissa on velvoite käyttää kasvomaskia.

Kaikki kulttuuritapahtumat perutaan. Kaupungin kulttuuritalojen (Sellosali, Kulttuurikeskus, Kannusali, Lasten kulttuurikeskus Aurora, Näyttelykeskus WeeGee, Vindängen) peruutettuja yleisötilaisuuksia pyritään siirtämään myöhempään ajankohtaan. Kunkin kulttuuritalon verkkosivuilta löytyy tieto tapahtumien peruuntumisesta tai siirtymisestä sekä ohjeet ennakkoon ostettujen lippujen palauttamiseen.

Koordinaatioryhmä suosittelee yksityisiä toimijoita sulkemaan vastaavat vapaa-ajan tilat.