Espoon kutsukyytikokeilu päättyy 14. maaliskuuta

HSL:n ja ViaVanin yhteistyössä toteuttama kutsukyytipalvelu päättyy alkuperäisen suunnitelman mukaisesti lauantaina 14. maaliskuuta. Kokeilun aikana palvelusta on annettu erittäin hyvää palautetta, ja asiakkaista 96 prosenttia on ollut palveluun tyytyväisiä.

”Kokeilu on antanut meille ymmärrystä siitä, miten kutsuohjattu palvelu voisi täydentää perinteistä joukkoliikennettä”, kertoo HSL:n joukkoliikenneosaston johtaja Tero Anttila. ”Yhteistyömme ViaVanin kanssa on toiminut hyvin. Kevään aikana analysoimme yhdessä pilotin tuloksia, jotta saamme tarvittavaa tietoa kokeilun opeista.”

”ViaVanin tavoitteena on tuoda kaupunkeihin dynaamista teknologiaa, jonka avulla joukkoliikenne olisi entistä saavutettavampaa ja yksityisautoja olisi entistä vähemmän”, sanoo ViaVanin toimitusjohtaja Chris Snyder. ”Hyvät tulokset Espoon kokeilusta osoittavat, että älykkäillä ja jaetuilla liikkumisen palveluilla voi parantaa saavutettavuutta myös Helsingin seudulla – ilman, että tarvitaan omaa autoa.”

Palvelun tarjoama käyttökokemus on ollut hyvä: odotusaika on ollut keskimäärin alle kymmenen minuuttia, ja reitit on muodostettu älykkäästi ViaVanin mobiilisovelluksen ja teknologian avulla. Palvelua on käytetty sekä työ- että vapaa-ajan matkoihin, ja yli 38 prosentissa matkoista toinen päätepiste on ollut jollain palvelualueen metro- tai juna-asemista.

Kutsukyytipalvelu on ollut osa HSL:n IdeaLab-projektia. Projektin tavoitteina oli muun muassa yksityisautoilun vähentäminen, palvelun tarjoaminen sekä työ- että vapaa-ajan matkoilla, joukkoliikenteen saavutettavuuden parantaminen ja matka-aikojen lyhentäminen.

Kutsukyydillä on tehty yli 16 000 matkaa, ja eri käyttäjiä palvelulla on ollut yli 1 500. Tarkat tiedot palvelun matkustajamääristä ovat mukana palvelun loppuraportissa, joka julkaistaan keväällä pilotin päätyttyä.

Nyt kokeiltu kutsukyytipalvelu oli toinen kerta, kun HSL kokeilee kutsuohjattua liikennettä osana omia palveluitaan. Palvelualueella – Espoon itäosissa – HSL:n omaan joukkoliikenteeseen ei tehty pilotin takia muutoksia, ja joukkoliikenne palvelee alueella normaalisti myös kutsukyytipilotin jälkeen.

Kutsukyyti oli IdeaLab-kilpailun voittaja

Kutsukyyti oli toinen voittajista HSL:n vuonna 2018 järjestämässä IdeaLab-kilpailussa. Kilpailussa etsittiin uusia innovaatioita tulevaisuuden liikkumispalveluksi. Kutsukyydin toteuttanut ViaVan ja kilpailun toinen voittaja, Vuosaaressa viime kesänä toiminut sähköpotkulautapalvelu, saivat molemmat puoli miljoonaa euroa palvelunsa toteuttamiseksi.

ViaVanin puolivuotinen kutsukyytipalvelu käynnistyi Espoossa 16. syyskuuta 2019, ja palvelualuetta laajennettiin syksyn aikana myös Matinkylään, Olariin ja Leppävaaran uimahallille.

Kutsukyytikokeilu päättyy alkuperäisen suunnitelman mukaisesti kuuden kuukauden jälkeen. Viimeistä päivää palvelu on käytössä lauantaina 14. maaliskuuta. HSL ja ViaVan analysoivat palvelua vielä tarkemmin palvelusta keväällä laadittavassa loppuraportissa.