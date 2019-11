Espoon kuudesluokkalaiset juhlivat itsenäistä Suomea 5.12. - juhla on samalla varusmiesten ainutlaatuinen kurssityö

Yli 3 600 kuudesluokkalaista opettajineen juhlistaa Suomen itsenäisyyspäivää jo perinteeksi muodostuneessa Espoon kuudesluokkalaisten itsenäisyysjuhlassa. Linnan juhlista tuttuun tapaan nuoret vieraat kättelevät juhlan aluksi kaupungin edustajia ja myöhemmin he pääsevät pyörähtelemään parketilla.

Juhla kuudesluokkalaisille, kurssityö varusmiehille

Juhla on Espoon kaupungin ja Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan yhteistyön tulos sekä ainoa laatuaan. Varusmiehet suunnittelevat juhlapäivän kurssityönään ja työnsarkaa on aikataulutuksesta tanssisovituksiin. Kurssityö on osa varusmiesten aliupseerikurssia.

"Juhlan visuaalisen ilmeen suunnitteli varusmiessoittokunnan viestintä ja tapahtumatuotantolinja vastaa kaupungin kanssa yhdessä tapahtuman tuotannosta", kertoo viestintälinjan vastuuhenkilö Selina Winsten.

Yhteistyössä mukana ovat lisäksi Opinmäen kampus, Espoo International School, Olarin koulu sekä Sunan koulu. Koulujen henkilökuntaa ja oppilaita on mukana juhlapäivän järjestelyissä.

"On hienoa tehdä yhdessä tätä yhteistä juhlaa: mukana järjestelyissä on monen alan osaajia. Odotamme jo innolla juhlapäivää", sanoo suomenkielisen opetuksen aluepäällikkö Kaisa Alaviiri.

Päivän kolmeen juhlaan osallistuu yhteensä yli 3 600 oppilasta

Kuudesluokkalaiset juhlivat kolmessa juhlassa. Kättelyn lisäksi juhlassa kuullaan puheita sekä lauletaan yhteinen Maamme-laulu. Juhlassa tanssijoita tahdittaa varusmiessoittokunta.

Juhlien kulku

Saapuminen ja cocktail-palat

Kaupungin edustajien kättely

Juhlaohjelma alkaa juhlasalissa

Juhlapuhe

Yhteistanssit kikapo ja valssi

Maamme-laulu

Tanssia ja musiikkia

Juhlien aikataulut

Ensimmäinen juhla juhlasalissa klo 9-10.30, puhujana perusopetuksen linjapäällikkö Ilpo Salonen

Toinen juhla juhlasalissa klo 11.30-13.00, puhujana sivistystoimen johtaja Harri Rinta-Aho

Kolmas juhla juhlasalissa klo 14.00-15.30, kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä

Median edustajia pyydetään ilmoittautumaan ennakkoon.

Ilmoittautumiset Tytti Tyrväinen, suomenkielinen opetus (050 339 5887, tytti.tyrvainen@espoo.fi) tai Karolina Lanu, ruotsinkieliset sivistyspalvelut (040 588 9346, karolina.lanu@espoo.fi).