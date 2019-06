Espoon Leppävaarassa avautuu pääkaupunkiseudun ensimmäinen seikkailugolfrata

Leppävaaran urheilupuiston uusi seikkailugolfrata toivottaa ensimmäiset puttaajat tervetulleiksi kesäkuun viimeisenä lauantaina. Seikkailupuisto Huipun alueella sijaitseva seikkailugolfrata on lajissaan pääkaupunkiseudun ensimmäinen. Seikkailugolf sopii kaikenikäisille. Lajia on Suomessa tähän mennessä voinut harrastaa Maarianhaminassa.

Seikkailupuisto Huippuun saapujaa odottaa sisäänkäynnin tuntumassa aivan uudenlainen minigolfalue. Missään ei näy erillisiä siirrettäviä ratarakennelmia, ja alueen halki virtaa vesi. Golfradan keskeinen elementti on vesialue, jonka yli kulkee puusilta. Vesialueen toisessa päässä on suihkulähde ja sen keskellä kulkee lautta, jolla siirrytään pelikierroksen puolivälissä väylältä toiselle.



Mitä on seikkailugolf?



Seikkailupuisto Huipun toimitusjohtaja Jari Saarhelo kertoo, että juuri elämyksellisyys ja väylien sulauttaminen osaksi maastoa tekee minigolfista seikkailugolfin.

Saarhelo on tutustunut lajiin Maarianhaminassa, joka on pitkään ollut ainoa paikka Suomessa, jossa sitä on voinut harrastaa. Saarhelon mukaan myös Kuopioon on aivan äskettäin valmistunut uusi rata. ”Seikkailugolf sopii leppoisan kesäpäivän ajanvietteeksi kaikenikäisille. Olen innoissani, että kohta sitä päästään pelaamaan myös täällä. Ruotsissa ja Tanskassa on kymmeniä seikkailugolfratoja”, hän kertoo.



Rakentajat ruotsista



Leppävaaran radan on suunnitellut ja rakentanut ruotsalainen City Golf Europe. Radalla on 12 reikää, joilla lyöjiä odottavat erilaiset haasteet maaston muodoista paaluihin ja vesiesteeseen. Seikkailugolf sopii kaikenikäisille ja -kokoisille puttaajille, sillä mailoja on neljää kokoa.



Rata on suunnittelijallekin uusi aluevaltaus. ”Olemme iloisia, että pääsemme rakentamaan pääkaupunkiseudun ensimmäistä seikkailugolfrataa. Rata on suunniteltu varta vasten juuri Huipun tonttia ajatellen, mikä takaa hienon pelikokemuksen ja tekee radasta vetävän kohteen kaikenikäisille”, sanoo City Golf Europen toimitusjohtaja Tom Lundgren.



Avajaiset lauantaina 29.6.



Seikkailupuisto Huipun seikkailugolfradan avajaisia vietetään lauantaina 29.6. klo 10 alkaen. Avajaispäivänä Seikkailupuisto Huipussa on kahvi- ja mehutarjoilu. Avajaisviikonlopun golfaajat voivat osallistua arvontaan, jossa palkintona on uusi kierros seikkailugolfia valittuna ajankohtana.



Lehdistö on tervetullut



Lehdistö on tervetullut avajaisiin tai sopimuksen mukaan kokeilemaan seikkailugolfia ja keskustelemaan Huipun edustajan kanssa.



Saapumisohje:



Seikkailupuisto Huipun sisäänkäynti ja uusi seikkailugolfrata sijaitsevat Espoossa Leppävaaran urheilupuistossa, stadionin takana aivan moukarinheittopaikan vieressä. (https://www.seikkailupuistohuippu.fi/cms/fi/yhteystiedot/yhteystiedot)



Lisätietoa Seikkailupuisto Huipun seikkailugolfista:

https://www.seikkailupuistohuippu.fi/cms/fi/huippu/seikkailugolf

https://www.seikkailupuistohuippu.fi/cms/fi/huippu/blogi



Seikkailupuisto Huippu sosiaalisessa mediassa:

Facebook: https://www.facebook.com/seikkailupuistohuippu

Instagram: @seikkailupuisto instagram.com/seikkailupuisto/