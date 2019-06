Espoon lukioihin valittu uudet opiskelijat

Espoon ja Kauniaisten suomenkielisiin lukioihin valittiin tämän kevään yhteishaussa 1872 opiskelijaa. Aloituspaikkoja Espoon kaupungin suomenkielisissä lukioissa on 1782 ja Kauniaisissa 134. Täyttämättä jäi 44 paikkaa. Täyttämättä jääneitä paikkoja täytetään 14.6. alkavassa lisähaussa.

JULKAISUVAPAA 13.6.2019 klo 08.00

Suomenkielisiin lukioihin valittiin 1872 opiskelijaa

Espoon ja Kauniaisten suomenkielisiin lukioihin valittiin tämän kevään yhteishaussa 1872 opiskelijaa. Aloituspaikkoja Espoon kaupungin suomenkielisissä lukioissa on 1782 ja Kauniaisissa 134. Täyttämättä jäi 44 paikkaa. Täyttämättä jääneitä paikkoja täytetään 14.6. alkavassa lisähaussa.

Lukion aloituspaikkoja varattiin viime vuoden tapaan lähes 64 prosentille peruskoulun päättävästä ikäluokasta.

Espoon ja Kauniaisten lukioihin valittavan opiskelijan lukuaineiden keskiarvon tai painotetun keskiarvon tulee olla vähintään 7,00. Alin hyväksytty keskiarvo, jolla pääsi espoolaiseen suomenkieliseen lukioon, oli tänä vuonna 7,00. Viime vuonna alin keskiarvo oli 7,75. Keskiarvolla 7,0 pääsi opiskelemaan Etelä-Tapiolan lukioon. Seuraavaksi alimmat sisäänpääsykeskiarvot olivat Leppävaaran ja Kaitaan lukioissa (7,75). Lisähakuun tulee vielä 35 paikkaa Etelä-Tapiolan lukioon.

Korkein lukiokohtainen alin sisäänpääsykeskiarvo 9,15 oli tänä vuonna Kuninkaantien lukiossa. Myös ensisijaisten hakijoiden määrän kasvu oli suurinta Kuninkaantien lukiossa. Viime vuonna korkein keskiarvo 9,17 vaadittiin Etelä-Tapiolan ja Tapiolan lukioihin.

Vain osa niistä hakijoista, joilla on alin vaadittava keskiarvo, on tullut valituksi kyseiseen lukioon. Mikäli useammalla hakijalla on sama lukuaineiden keskiarvo, otetaan tällöin opetusministeriön asetuksen mukaan valinnassa huomioon hakijoiden esittämät hakutoiveet ja sen jälkeen hakijoiden kaikkien aineiden aritmeettinen keskiarvo.

Ruotsinkielisiin lukioihin vaadittava alin keskiarvo oli 7,92

Espoon ruotsinkieliseen lukioon, Mattlidens gymnasiumiin, valittiin 200 opiskelijaa (2018: 200), joista 50 englanninkieliselle IB-linjalle. Alin hyväksytty keskiarvo yleislinjalle oli 7,92 (7,45).

Kauniaisten ruotsinkieliseen lukioon, Gymnasiet Grankulla samskolaan valittiin 97 opiskelijaa (2018: 97). Alin hyväksytty keskiarvo oli 8,67 (8,46).

Omniaan valittiin yhteishaussa 1312 opiskelijaa

Omnian ammatillisiin koulutuksiin hyväksyttiin yhteensä 1312 yhteishaussa hakenutta opiskelijaa. Omnian hakusijoille 1-5 tehtiin yhteensä 6140 hakua. Määrällisesti eniten valittiin opiskelijoita liiketoiminnan perustutkintoon (242 valittua opiskelijaa), sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon (191) ja hius- ja kauneusalan perustutkintoon (85).

Tulosten julkistaminen ja opiskelupaikan vastaanottaminen

Lukiopaikka

Espoon ja Kauniaisten lukioihin valittujen nimet julkistetaan torstaina 13.6.2019. Jos olet antanut hakulomakkeella oman sähköpostiosoitteesi, saat sähköpostissa linkin henkilökohtaiseen tuloskirjeeseen, jossa näet valintatilanteesi. Samassa sähköpostissa on myös linkki, jonka kautta voit ottaa paikan vastaan sähköisesti. Opiskelupaikka on vastaanotettava tai peruttava 27.6.2019 mennessä.

Lukioihin valittujen nimet julkaistaan myös lukioiden verkkosivuilla sekä suomenkielisten lukioiden osalta osoitteessa espoo.fi/lukiovalinnat, jos hakija on antanut siihen suostumuksensa yhteishaun hakulomakkeessa.

Espoon lukioiden omilta verkkosivuilta löydät lisätietoa paikan vastaanottamisesta sekä mahdollisista uusien opiskelijoiden ohjauspäivän aikatauluista.

Ammatillisen koulutuksen paikka

Omniaan valittujen nimet julkistetaan torstaina 13.6.2019. Opiskelupaikka on vastaanotettava 27.6.2019 mennessä. Opiskelupaikan voi vastaanottaa sähköisesti linkin kautta, jonka hakija saa hakemuksessa ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Jos opiskelupaikan ottaa vastaan sähköisesti, tulee kuitenkin toimittaa opiskelupaikan vahvistuslomake kirjallisena sekä kopiot koulutodistuksista (myös perusopetuksen 2019 päättäneet) InfoOmnian asiakaspalvelupisteisiin (Kirkkokadun InfoOmnia, Kirkkokatu 16 B tai Upseerinkadun InfoOmnia, Upseerinkatu 1-3). Opiskelupaikan voi vastaanottaa myös Omnian Opiskelupaikan vastaanottopäivissä (HOKS-päivä) 18.-19.6. Lisätietoja päivistä https://www.omnia.fi/tapahtumat/opiskelupaikan-vastaanottopaivat-2019. Opiskelupaikan voi vastaanottaa myös asioimalla InfoOmnian asiakaspalvelupisteessä tai postittamalla asiapaperit päätöskirjeen mukana lähetetyllä vastauslähetyskuorella.

Omnian ammatillisiin koulutuksiin valittujen nimet on nähtävillä Omnian verkkosivuilla https://www.omnia.fi/uutiset/yhteishaussa-2019-omniaan-valitut-uudet-opiskelijat.

Kaikille peruskoulun päättäville nuorille tarjotaan jatkopaikka



Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi sekä Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia vastaavat yhdessä alueen koulutustakuun toteutumisesta. Kaikille perusopetuksen päättäville nuorille varmistetaan jatkopaikka.

Lisähaku lukioon alkaa aikaisintaan 14.6.2019. Lisähaussa ovat haettavana yhteishaussa täyttämättä jääneet lukiopaikat. Espoossa täyttämättä jäi 35 paikkaa Etelä-Tapiolan lukion yleislinjalla. Haku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi. Haku Etelä-Tapiolan lukion täyttämättä jääneille paikoille järjestetään 14.6–20.6.

Ammatillisiin perustutkintoihin voi hakeutua ympäri vuoden jatkuvassa haussa. Jatkuvan haun kautta voivat hakea kaikenikäiset ammatillisesta koulutuksesta kiinnostuneet hakijat. Lisätietoja jatkuvasta hausta omnia.fi/jatkuvahaku.

Haku perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan koulutukseen on 21.5.–23.7.2019 klo 15 osoitteessa www.opintopolku.fi. Tässä haussa nuori voi hakea Espoon ja Kirkkonummen kymppiluokille, Omniassa järjestettävään ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen (VALMA) sekä Leppävaaran lukiossa järjestettävään maahanmuuttajien lukioon valmistavaan koulutukseen (LUVA). Myös Omnian yhdeksän ammatillista nuorten työpajaa tarjoavat työkokeiluja 17–28-vuotiaille nuorille. Lisätietoja Omnian nuorten työpajoista omnia.fi/nuortentyopajat.



Lisätietoa hauista

www.espoo.fi/yhteishaunjalkeen

omnia.fi/jatkuvahaku

omnia.fi/hae-oppimaan/valmentava-koulutus

Mistä koulutukseen hakeutuva saa apua ja neuvontaa?

Oman koulun oppilaanohjaaja

Espoon Ohjaamotalo (espoo.fi/ohjaamotalo)

Tietoa ja apua opiskelumahdollisuuksista, työelämästä, työnhausta ja toimeentulosta, asumisesta, arjenhallinnasta ja hyvinvoinnista, vapaa-ajanmahdollisuuksista.



Etsivä nuorisotyö sijaitsee ohjaamotalossa (espoo.fi/etsiva). Palvelunumero: 043 824 3453, etsivanuorisotyo@espoo.fi

​Hakijan ohjauspalveluInfoOmnia (omnia.fi/hae-oppimaan/infoomnia)

Hakijan ohjauspalvelu InfoOmniasta saa tietoa opiskeluvaihtoehdoista, hakuajoista ja -tavoista sekä apua koulutuksiin hakeutumisessa info@omnia.fi tai puh. 09 2319 8360, omnia.fi/infoomnia.



InfoOmnia on auki koko kesän

Lisätietoja:

Espoon kaupunki, lukiolinjan päällikkö, Tapio Erma, puh. 09 816 52 051

Omnia Koulutus, rehtori Maija Aaltola, 050 384 9354