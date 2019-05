Espoon lukiot menestyivät erinomaisesti lukiovertailussa

Espoon kaupungin lukiot paransivat tai pitivät sijansa Ylen lukiovertailussa. Espoolaisista lukioista peräti neljä sijoittui viidentoista parhaan joukkoon. Espoon lukioista vertailussa olivat mukana 11 suomenkielistä sekä yksi ruotsinkielinen lukio. Espoon lukioista valmistuu tänä keväänä 1 337 ylioppilasta.

Espoon kaupungin lukiot paransivat tai pitivät sijansa lukiovertailussa, selviää Ylen lukiovertailusta. Ylen lukiovertailussa otetaan huomioon menestys pakollisissa yo-aineissa.

Espoolaisista lukioista peräti neljä sijoittui viidentoista parhaan joukkoon. Espoon lukioista vertailussa olivat mukana 11 suomenkielistä sekä yksi ruotsinkielinen lukio. Espoon lukioista valmistuu tänä keväänä 1 337 ylioppilasta.

Menestys on merkki pitkäjänteisestä työstä



”Tieto kaikkien lukioiden menestyksestä vertailussa lämmittää. Se on merkki pitkäjänteisestä työstä. Olen iloinen jokaisen lukion onnistumisesta”, kertoo lukiolinjan päällikkö Tapio Erma iloisena.



”Olemme tyytyväisiä myös siihen, että oppiminen toteutuu paljon myös koulun ulkopuolella, kuten kansainvälisessä yhteistyössä ja työelämäyhteyksissä. Tämä syventää oppimista ja luo uudenlaista innostusta”, ynnäilee Erma yhteen lukioiden vahvuuksia.



”Uusi opetussuunnitelma tuli voimaan vuonna 2016, jolloin nyt kirjoittaneet aloittivat lukiotaipaleensa. Se on osaltaan tukenut oppimisen uudistamista ja kehittämistä”, kertoo Erma.

Sähköiseen oppimiseen panostus näkyy tuloksissa



”Opetuksen sähköistäminen aloitettiin espoolaislukioissa jo useita vuosia sitten, ennen sähköisten ylioppilaskokeiden alkamista ja nyt valmistuvien saapumista lukioon. Viimeinen digiloikka ja kaikkien ylioppilaskokeiden muuttuminen sähköisiksi ei sitten enää tuntunutkaan kovin suurelta ja hämmentävältä”, kertoo vs. apulaisrehtori Elina Oja Etelä-Tapiolan lukiosta.



”Lähdimme Espoossa rakentamaan valmiutta sähköiseen ylioppilastutkintoon heti, kun tieto sähköisiin kirjoituksiin siirtymisestä tuli. Sähköinen ylioppilastutkinto on omalta osaltaan kirittänyt digiloikkaa oppimisessa”, kertoo lukiolinjan päällikkö Tapio Erma.

Etelä-Tapiolan lukio pitää koko Suomen kärkisijaa



Etelä-Tapiolan lukio pärjäsi valtakunnallisessa lukiovertailussa parhaiten. Etelä-Tapiolasta saa tänä keväänä valkolakkinsa 129 ylioppilasta.



Tuore ylioppilas Liinu Yli-Hongisto saa lakkinsa 1.6.2019. ”Luonnollisesti tuntuu erittäin hienolta saada näin iso urakka valmiiksi ja painaa vihdoin ylioppilaslakki päähän. Kun on kolmen vuoden ajan kerännyt kursseja ja puurtanut lopuksi vielä ylioppilaskirjoitusten parissa, voi oikeasti tuntea saavuttaneensa jotain”, kuvailee Yli-Hongisto tunnelmiaan.



Lukio-opiskelijoiden stressi on puhututtanut kuluneena lukuvuotena.



Liinu Yli-Hongisto kuvailee, että Etelä-Tapiolan lukion ilmapiiri on ollut hyväksyvä ja kannustava. ”Omien kokemusteni mukaan lukiomme opiskelijat suhtautuvat työntekoon tosissaan, mutta osaavat myös pitää hauskaa. On opiskelu tietysti ajoittain ollut raskastakin. Onneksi sekä opettajilta että muilta opiskelijoilta on kuitenkin aina saanut apua ja tukea, kun sitä on tarvinnut.”



”Opiskelijoiden hyvinvointi onkin tärkeä perusta hyville oppimistuloksille”, summaa lukiolinjan päällikkö Tapio Erma.

