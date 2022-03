Espoon nuorisovaltuusto on valinnut puheenjohtajistonsa ja nimennyt jäsenensä kaupungin luottamustoimiin

Uusi nuorisovaltuusto valitsi nuorisovaltuuston puheenjohtajiston sekä jäsenet kaupunginhallitukseen, valtuustoon, lautakuntiin ja muihin luottamustoimiin

Nuorisovaltuusto on valinnut nuorisovaltuuston puheenjohtajaksi Juho Virolaisen. Puheenjohtajistoon valittiin lisäksi Leevi Jantunen ja Milla Suominen. Kasvun ja oppimisen lautakunnan nuorisoasiainjaoston jäseneksi valittiin Topi Leijola ja varajäseneksi Vilma Nissinen.

”Nuorisovaltuustolle järjestettiin tammikuussa perehdytyspäivä, jossa kerrottiin keskeisimmistä nuorisovaltuustoa koskevista toimintatavoista, vaikuttamismahdollisuuksista sekä säännöistä. Lisäksi perehdytyksessä esiteltiin Espoon kaupungin eettisiä periaatteita ja toimintatapoja ja käytiin läpi turvallisen tilan periaatteita. Toistaiseksi kaikki nuorisovaltuuston tapaamiset on järjestetty teams-kokouksina. Nuorisovaltuustolle tullaan järjestämään jatkoperehdytysviikonloppu lähitapaamisena heti, kun tilanne sen sallii”, kertoo nuorisoasiainjaoston puheenjohtaja Oscar Smith.

Nuorisopalveluiden vuoden 2022 kesätoiminnoissa ennätysmäärä leiri- ja kurssipaikkoja nuorille

Nuorisopalveluiden kesäkausi alkaa toukokuussa ja päättyy elokuussa. Tulevana kesänä nuorisopalvelut järjestää 37 päiväleiriä, 5 yöleiriä ja 13 kurssia. Tarjolla on kaiken kaikkiaan ennätykselliset 887 leiri- ja kurssipaikkaa nuorille. Haku kesätoimintojen leireille ja kursseille alkaa 14.3.2022 klo 9 ja toiminnat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Leirit ja kurssit löytyvät Harrastushaku.fi -sivustolta hakusanalla NEkesä.

”Kesän toiminnat kestävät pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin. Yöleirien hinta on 75 €. Päiväleirien kesto on pääsääntöisesti klo 9–16 ja hinta 50 €. Kurssit toteutetaan lyhyempinä, keskimäärin 5 tuntia/päivä ja hinta vaihtelee 20–35 € riippuen kurssin sisällöstä. Nuorisopalvelut myöntää myös maksuvapaita leiripaikkoja niitä tarvitseville”, muistuttaa nuorisopalvelupäällikkö Merja Nordling. ”Osa nuorisopalveluiden kesän toiminnoista toteutetaan kumppanuuksin. Lisäksi tarjoamme nuorisojärjestöille tiloja leirien järjestämiselle ja siten saamme kattavan kesätarjonnan espoolaisille nuorille. Leirien ja kurssien lisäksi nuorisopalvelut järjestää kesällä avointa ja maksutonta toimintaa.”

Kesäsetelistä apua nuorten kesätyöllistymiseen jo yli 20 vuoden ajan

Nuorisopalveluilla jo yli 20 vuotta käytössä olleella kesätyöllistämistuella, kesäsetelillä, on tärkeä merkitys nuorten kesätyömahdollisuuksia parantavana tekijänä. Espoon kaupunki maksaa 300 euroa työnantajalle, joka palkkaa espoolaisen nuoren töihin kesäsetelillä 1.5.–30.9. välisenä aikana. Tänä vuonna kesäseteleitä on jaossa ennätykselliset 1500 kpl. Kesäseteli myönnetään vuosina 2003–2007 syntyneille espoolaisille nuorille. Nuorella pitää olla kesätyöpaikka ennen kuin hän anoo kesäseteliä. Kesäseteli on henkilökohtainen ja sitä voi hakea vain nuori itse.

Harrastuksilla hyvinvointia – Espoon harrastuspolun tavoitteena tarjota mielekäs ja maksuton harrastus jokaiselle 3.–9.-luokkalaiselle

Espoon harrastuspolku -hankkeessa tavoitteena on tarjota jokaiselle espoolaiselle lapselle ja nuorelle selkeä polku mieleisen ja maksuttoman harrastuksen pariin lähtökohdista riippumatta. Harrastustoiminta sijoittuu koulupäivän yhteyteen ja se tapahtuu joko kouluissa tai niiden läheisyydessä esimerkiksi nuorisotiloissa ja kirjastoissa. Harrastuspolun tavoitteena on löytää ja kohdata erityisesti harrastamattomat nuoret, joita Espoossa on arviolta 5000.

”Nuorisopalvelujen osuus hankkeessa on etsivä harrastustoiminta, jonka tehtävänä on tunnistaa ja tavoittaa mukaan toimintaan harrastusta vailla olevat 3.–9.-luokkalaiset, etenkin maahan muuttaneiden sekä erityisen tuen piirissä olevien nuorten kohderyhmissä”, kertoo nuorisopalvelupäällikkö Merja Nordling.