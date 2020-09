Espoon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksiä 16.9.

Kahdessa espoolaisravintolassa on altistuttu koronavirukselle – Jos olit paikalla, tarkkaile oireita 14.9.2020 17:18:01 EEST | Tiedote

Mankkaalla The Chili’s -ravintolassa torstaina 10.9. noin klo 12−13 olleella henkilöllä on todettu koronavirustauti. Toinen koronavirukseen sairastunut on ollut Ison Omenan Siipiweikot-ravintolassa perjantaina 11.9. noin klo 16−18.