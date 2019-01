Espoon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksiä 23.1.2019

Lautakunta päätti kokouksessaan mm. Espoon yhteislyseon lukion opetuksen järjestämisestä 1.8.2019 alkaen. Lisäksi lautakunta päätti, että 5-vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen valmistelussa edetään.

Tiedote opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksesta 23.1.2019





Selvitys Tietotie 6:sta sekä väistökoulutilasta (§3)

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi tiedoksi Tietotie 6 sekä väistökoulutilaa koskevan selvityksen, jonka kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto on yksimielisesti hyväksynyt ja merkinnyt tiedoksi kokouksessaan 18.6.2018 §62.

Lautakunnalle tuodaan tilannekatsaus Tietokylän tilatehokkuudesta vuoden 2019 loppuun mennessä.

Meri-Matin tarveselvityksen muutos (§5)

Valtuusto on päättänyt 21.5.2018: Matinkylän lukio toteutetaan Tynnyripuiston tontille kustannusvaikuttavasti. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään School as a service -mallia siten, että toteutuksessa voidaan hyödyntää Mattliden skol -centrumin kampukselle kehitettäviä uusia yhteistiloja sekä muuta Tynnyripuiston tontille soveltuvaa rakentamista, josta varataan riittävät pedagogisesti ja toiminnallisesti suunnitellut ensisijaisesti kaupungin omat tilat lukiota varten. Matinkylän lukion tulee olla käytössä vuonna 2022.

Meri-Mattiin esitetään sijoittuvaksi Matinkylän lukio (840 opiskelijapaikkaa), kunnallinen päiväkoti (kuusi lapsiryhmää), alueelliset liikuntatilat, nuorisotilat huomioiden lukioikäisille tarjottavat palvelut, koulutuskuntayhtymä OMNIA:n ja työväenopiston käyttöön soveltuvia tiloja sekä taiteen perusopetukseen soveltuvia tiloja.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi osaltaan Matinkylän Tynnyripuistoon toteutettavan Meri-Matin oppimis- ja toimintakeskuksen tarveselvityksen muutoksen. Telaniityn liikuntakentän ja huoltorakennuksen toteutus sisältyy Meri-Matin hankkeeseen. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta pyytää Tilapalvelut-liikelaitosta selvittämään päiväkodin toteutusmahdollisuudet Meri-Matin oppimis- ja toimintakeskuksessa. Lautakunta pyytää myös kaupunkitekniikan keskusta pilotoimaan Tynnyripuiston ympäristön kehittämistä ja hyödyntämistä tiiviissä kaupunkiympäristössä päiväkodin toiminnan näkökulmasta.

Lukion ja päiväkodin nimistä päätetään erikseen.

Sujuvan toiminnan mahdollistamiseksi lautakunta esittää, että tilat tulee saada käyttöön toimintavuoden alussa valmiiksi kalustettuina.

Espoon yhteislyseon lukion opetuksen järjestäminen 1.8.2019 lukien (§6)

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että: 1. Espoon yhteislyseon lukio siirtyy 1.8.2019 alkaen toistaiseksi Kutojantie 2:een.2. Espoon yhteislyseon lukion jalkapallolinja siirtyy Leppävaaran lukioon siten, että nykyiset jalkapallolinjan opiskelijat voivat suorittaa lukio-opintonsa Espoon yhteislyseon lukiossa loppuun asti. Vuonna 2019 jalkapallolinjan uudet opiskelijat otettaisiin Leppävaaran lukioon.3. Leppävaaran urheilulinjan aloituspaikkojen määrä nostetaan 30:een syksystä 2019 ja näistä paikoista varataan viisi jalkapallolinjoille (nykyinen aloituspaikkamäärä on 25). Samalla yleislinjan aloituspaikkamäärää pienennetään nykyisestä 95:stä 90:een. Aloituspaikkojen kokonaismäärä pysyy 120:ssä. 4. Espoon yhteislyseon lukioon voidaan valita vuoden 2019 yhteishaussa 130 opiskelijaa.

Päätöksen myötä koko läntinen Espoo Kauklahdesta (Kauklahti, Vanttila, Kurttila, Lasilaakso, Saunalahti, Tillinmäki, Kattilalaakso, Nöykkiö) Espoonlahteen jää toistaiseksi vaille lukiota. Alue on kuitenkin yksi Espoon kasvavimmista lapsiperhealueista. Lautakunta pyytää pikaisesti tuomaan esityksen lukiotilojen sijoittamisesta Kiviruukin Cleantech Garden bio- ja kiertotalouden innovaatiokeskittymän yhteyteen.

Cleantech Gardeniin suunnitellaan 35 000 km2 suuruista osaamisen kehittämisen ja tutkimuksen keskusta, johon sijoittuu korkeakoulu, ammattikorkeakoulu, lukio ja ammatillisen koulutus sekä bio- ja kiertotalouden yrityksiä.

Lautakunta pitää tärkeänä, että ennen Espoon yhteislyseon lukion siirtymistä Kutojantie 2:n tiloihin, Kutojantien tilojen sisäilman laatu tutkitaan riittävän laajasti, jotta voidaan taata opiskelijoiden ja henkilöstön terveellinen ja turvallinen oppimis- ja työympäristö.

Lukiolaisten piteneviin matka-aikoihin etsitään helpottavia ratkaisuja ja tarvittaessa neuvotellaan tarvittavista joukkoliikenneyhteyksien muutoksista.

Haukilahden lukion nimi 1.8.2019 lukien (§7)

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi. Lautakunta pyytää selvittämään muita vaihtoehtoja yhteistyössä Haukilahden lukion kanssa.

Selvitys englanninkielisen perusopetuksen lisäystarpeesta ja toteutusvaihtoehdoista (§8)

Espoossa järjestetään englanninkielistä opetusta kahdessa eri muodossa: Kokonaan englanninkielistä opetusta sekä kaksikielistä opetusta (suomi-englanti).

Englanninkielisen perusopetuksen oppilasmäärä on kasvanut kymmenessä vuodessa 434 oppilaasta 668 oppilaaseen eli 54 %. Vastaavana aikana kaksikielisen opetuksen oppilasmäärät ovat kasvaneet 575 oppilaasta 790 oppilaaseen eli 37 %. Vastaavana aikana Espoon suomenkielisten peruskoulujen vuosiluokkien 1-9 oppilaiden yhteenlaskettu oppilasmäärä on kasvanut 21 %. Tällä hetkellä 49% englanninkielisen opetuksen oppilaista on äidinkieleltään suomenkielisiä. Kaksikielisessä opetuksessa suomenkielisten osuus on 90 %. Englanninkielistä varhaiskasvatusta järjestetään lukuvuonna 2018-2019 yhteensä 19 yksityisessä päiväkodissa. Englanninkielinen varhaiskasvatus antaa valmiudet kokonaan englanninkieliseen tai kaksikieliseen opetukseen.

Englanninkielisen opetuksen kysyntä tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Määrää on vaikea arvioida. Siksi englanninkielisen ja kaksikielisen opetuksen näkökulmasta olisi hyvä, että lisäystarpeeseen voitaisiin vastata joustavasti kysynnän mukaan.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi tiedoksi selvityksen englanninkielisen opetuksen lisäystarpeista ja toteutusvaihtoehdoista sekä keskusteli siitä, mitä toteutusvaihtoehtoa/toteutusvaihtoja tulee jatkovalmistelussa viedä eteenpäin.

Selvityksen englanninkielisen koulun kahden opetuspisteen mallissa selvitetään mahdollisuutta opettajaresurssien jakamiseen opetuspisteiden välillä, opettajien mahdollisuus sujuvaan siirtymiseen pisteiden välillä, sekä huomioidaan opettajien riittävän tuntimäärät. Tavoitteena tulee olla, että Espoo olisi edelleen houkutteleva työpaikka ammattitaitoiselle ja osaavalle henkilökunnalle myös englanninkielisessä opetuksessa.

Edellä mainittuja asioita huomioiden tulee etsiä myös muita vaihtoehtoyhdistelmiä kahden opetuspisteen mallille kuin vain nyt tarjottu Opinmäki ja Otaniemi.

Yksityisen varhaiskasvatuksen järjestämisen muutosten valmisteluaikataulu (§9)

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti vuoden 2019 talousarvion käsittelyn yhteydessä, että se tukee monipuolisen varhaiskasvatuksen toteuttamista Espoossa. Yksityisen varhaiskasvatuksen valinnan mahdollisuutta kasvatetaan ottamalla käyttöön palveluseteli mahdollisuuksien mukaan vuoden 2019 aikana. Palvelusetelin käyttöönotosta ei kuitenkaan tehty talousarvion 2019 käsittelyn yhteydessä päätöksiä eikä sille varattu määrärahoja vuodelle 2019.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että yksityisen varhaiskasvatuksen järjestämisen muutosten valmistelua jatketaan siten, että palveluseteli voidaan ottaa käyttöön 1.8.2020.

Alustava suunnitelma 5-vuotiaiden lasten maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen toteuttamisesta (§11)

5-vuotiaiden lasten maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeilu ollaan käynnistämässä valtuuston päätöksen mukaisesti 1.8.2019. Kokeilu toteutetaan ajalla 1.8.2019 - 31.7.2020 kunnallisissa päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa, ostopalvelupäiväkodeissa ja yksityisen hoidon tuella toimivissa päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen käyttömenoihin on kokeilua varten varattu 1,3 miljoonaa euroa ja asiakasmaksutulojen vähenemisen arvioidaan pienentävän tuloja 0,54 miljoonaa euroa vuonna 2019.

Espoon sivistystoimi hakee opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusta 5-vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeiluun. Avustusta voidaan myöntää kunnalle, joka järjestää kaikille vuonna 2014 syntyneille lapsille 20 tuntia viikossa maksutonta varhaiskasvatuslain mukaista varhaiskasvatusta. Kokeilu alkaa 1.8.2019 ja päättyy 31.7.2020. Avustusta saa käyttää vain kompensoimaan 5-vuotiaille järjestettävän maksuttoman varhaiskasvatuksen asiakasmaksutulojen vähenemistä. Mikäli Espoolle myönnetään erityisavustusta, sen arvioidaan olevan noin 230 000 euroa vuonna 2019.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että 5-vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen valmistelussa edetään esitetyn suunnitelman mukaisesti.