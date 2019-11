Espoon palautepalvelu kerää lähes 20 000 viestiä vuodessa

Luonnosta luovuutta ja levollisuutta - Eeva Ahosen akvarelleja Villa Elfvikissä 4.12. alkaen 27.11.2019 08:00:00 EET | Tiedote

Näyttelyssä on esillä Villa Elfvikin ympäristön ja Lapin luonnon inspiroimia akvarellimaalauksia. Eeva Ahonen on Laajalahdessa asuva Villa Elfvikin ystävät ry:n aktiivinen jäsen. Maalausharrastuksen hän aloitti eläkepäivinään. Näyttely on esillä 4.12.2019 - 26.1.2020.