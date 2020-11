Espoon sairaalassa todettu koronavirustartuntoja

Espoon sairaalassa on todettu laboratoriotestien perusteella koronavirustartuntoja osastoilla 2 ja 4 yhteensä viidellä potilaalla ja kuudella sairaalassa työskentelevällä henkilöllä.

Sairaalan henkilökunta on käyttänyt suu-nenäsuojainta kaikissa kontakteissa. Altistuneet on kartoitettu ja osastojen henkilöstö ja potilaat on laajalti seulottu koronavirustartunnan varalta laboratoriotestein. Tartunnan saaneet potilaat hoidetaan eristyksessä muista potilaista. Sairaalassa työskentelevät henkilöt on määrätty eristykseen. Lisäksi sairaalassa altistuneet henkilöt on määrätty karanteeneihin. Potilaiden läheisiin on oltu yhteydessä ja heille on kerrottu tilanteesta.

Espoon sairaalassa hoidetaan ja kuntoutetaan Espoon, Kirkkonummen ja Kauniaisen potilaita. Espoon sairaalassa työskentelee yli 400 hoidon ja kuntoutuksen ammattilaista. Sairaalassa on 247 potilaspaikkaa.

Turvalliset vierailut sairaalaan

Potilaiden turvallisuuden varmistamiseksi olemme rajoittaneet vierailuja Espoon sairaalaan. lähiomaiset voivat vierailla Espoon sairaalassa hoidettavana olevien potilaiden luona 15 minuutin ajan.

Toivomme, että ainoastaan lähiomaiset vierailevat Espoon sairaalassa olevien potilaiden luona. Muita läheisiä kannustamme pitämään yhteyttä potilaisiin puhelimella tai esimerkiksi videopuheluilla.

Muista käyttää vierailulla maskia

Muistutamme omaisia ja läheisiä turvallisista vierailuista. Varotoimilla ja poikkeuksellisilla vierailujärjestelyillä voimme välttää koronavirustartunnat sairaalassa.



Koko vierailun ajan, myös potilashuoneessa, on käytettävä sairaalassa annettavaa suu-nenäsuojainta. Vierailun aikana on noudatettava hyvää käsihygieniaa, johon henkilökunta opastaa vierailijat.

Vierailusta on sovittava aina ennakkoon. Vierailulle voi tulla vain kaksi lähiomaista kerrallaan. Osaston henkilökunta vastaanottaa vierailijat osaston ovella ja saattaa potilashuoneeseen. Sairaalan muiden potilaiden turvallisuuden varmistamiseksi osaston yleisissä tiloissa ei voi viettää aikaa vierailun aikana.

Kiitämme potilaidemme läheisiä ja omaisia yhteistyöstä ja kärsivällisyydestä.



Vierailuohjeet sairaalan vierailijoille