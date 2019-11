Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksiä 20.11.2019

Espooseen Rantaradan varrelle nousee uusi Kera – keskusta suunnitellaan kävelyä ja pyöräilyä ajatellen 20.11.2019 14:25:31 EET | Tiedote

Kera on Finnoon ohella Espoon tämän hetken mittavin asemakaavoitushanke. Nykyisestä teollisuus- ja varastoalueesta kehitetään uniikki urbaani asunto- ja työpaikka-alue. Suunnittelualueen pinta-ala on kokonaisuudessaan noin 58 hehtaaria. Tavoitteena on rakentaa kaupunkimainen ja yhtenäinen asuin- ja työpaikka-alue palveluineen noin 14 000 uudelle asukkaalle.