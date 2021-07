Espoon sosiaali- ja terveystoimen kehittämisjohtajaksi Tommi Kuukka

Jaa

Espoon sosiaali- ja terveystoimen kehittämisjohtajaksi on valittu kauppatieteiden maisteri Tommi Kuukka. Tehtävää haki 51 hakijaa, joista kuusi haastateltiin. Kehittämisjohtaja vastaa sote-palvelujen kehittämiskokonaisuudesta sekä digitaalisen ja teknologisen potentiaalin hyödyntämisestä kuntalaisten hoidossa ja prosessien hallinnassa. Kehittämisjohtaja on sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmän jäsen.

Tommi Kuukka työskentelee tällä hetkellä Sitrassa, jossa hän vastaa tieto- ja asiakirjahallinnosta. Sosiaali- ja terveyspalveluista Kuukalla on pitkä kokemus Attendolta, jossa hän on johtanut it-palveluja yli 10 vuoden ajan. Aiemmin Kukka on työskennellyt myös teknologiajohtamisen ja kehittämisen parissa it-johtajana, projektipäällikkönä ja konsulttina useilla eri toimialoilla. Hänellä on lisäksi projektijohtamisen PMP-pätevyys sekä teknologiajohtamisen sertifikaatti MIT Sloanista.

– Näen oman roolini ennen kaikkea sillanrakentajana asiantuntijoiden välillä. Yhteinen asiamme on tarjota espoolaisille laadukkaita palveluja, ja tehtäväni on löytää yhdessä sote- ja it-ammattilaisten kanssa painopisteitä niiden kehittämiseen. Erityisen tärkeä rooli tiimilläni on tukea hoito- ja hoivatyön arkea muutosten läpiviennissä. Teknologia tarjoaa paljon mahdollisuuksia helpottaa tekemistä, mutta ihmisten kohtaaminen pysyy edelleenkin palvelujemme keskiössä. Oman mielenkiintoisen haasteensa tuo myös sote-uudistuksen tuomat uudet tavat toimia, toteaa Kuukka.

Kehittämisen tulosalueen tehtävänä on vastata sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan ICT-, digi- ja palvelukehityksen kehittämiskokonaisuuksista sekä niiden edistämisestä, seurannasta, ohjauksesta ja raportoinnista. Tulosalue vastaa myös toimialan tietojärjestelmien käytön tuesta sekä yhteistyössä tietohallinnon kanssa järjestelmien ylläpidosta. Tulosalueella työskentelee reilu 20 ammattilaista.

Valinnan kehittämisjohtajasta teki peruspalvelujohtaja Sanna Svahn 21.6.2021. Kehittämisjohtaja Tommi Kuukka aloittaa tehtävässään 16.8.2021.