Espoon Tapiolaan valmistui uusia asumisoikeuskoteja

Asuntosäätiö on rakennuttanut syntysijoilleen, Tapiolan Tuuliniittyyn, modernin asumisoikeuskohteen. Ekologiseen puurakentamiseen painottuva Tuuliniityn alue sijaitsee aivan Tapiolan keskustan tuntumassa.

Tuuliniitty 11:een rakennetussa 4–5 kerroksisessa talossa on 44 asumisoikeusasuntoa, joiden koot vaihtelevat yksiöistä viiden huoneen tilaviin perheasuntoihin. Ylimmissä kerroksissa on myös korkeita, kaksikerroksisia ja parvellisia huoneistoja. Kaikissa asunnoissa on ranskalaiset ja/tai lasitetut parvekkeet sekä osassa katetut terassit pikkupihoineen.

Tuuliniitty 11:n rakennuksen ulkoseinät sekä parvekkeiden ja terassien umpiseinät on puuverhoiltu. Ainutlaatuista on asukkaiden yhteinen, kahden löylyhuoneen pihasauna. Talon yhteistiloihin kuuluvat lisäksi ulkoiluvälinevarastot, pesu- ja kuivaushuoneet sekä kerhohuone. Korttelin yhteispihan alle rakennettavassa yhteisessä pysäköintihallissa on lämmityspistokkein varustettuja autopaikkoja sekä mahdollisuus sähköauton lataamiseen.

Kohteen rakentajana on toiminut TNRak Oy, ja suunnittelusta on vastannut Huttunen-Lipasti Arkkitehdit Oy.

Tapiolan Tuuliniityn alueelle valmistuu uusia koteja yhteensä noin 500 asukkaalle. Asuntosäätiöllä on alueella juuri valmistuneen asumisoikeuskohteen lisäksi vuonna 2020 valmistunut puurakenteinen vuokra-asuntokohde.