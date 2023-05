Espoon Tapiolan Food Market Herkusta S-market – HOK-Elanto panostaa Helsingin keskustan Food Market Herkun kehittämiseen

Espoon Tapiolan Food Market Herkku sulkee ovensa kesäkuun loppupuolella ja uuden S-marketin on määrä avautua syyskuun aikana.

- Uskomme, että viime vuosina laajan ja laadukkuuteen panostavan konsepti- ja valikoimauudistuksen läpikäynyt S-market tulee olemaan odotettu lisä alueen asukkaiden ja kauppakeskus Ainoassa asioivien palveluihin. S-marketin konsepti sopii tälle kauppapaikalle Food Market Herkkua paremmin, HOK-Elannon Food Market Herkku- sekä S-market-ketjuista vastaava toimialajohtaja Kimmo Nikula sanoo.

Uusi S-market tuo Tapiolan kauppakeskus Ainoaan laadukkaan ja edullisen ruokakaupan. Uudistuksessa kiinnitetään erityistä huomiota asioinnin sujuvuuteen ja myymälätilan avaruuteen: muutoksessa myymälän pinta-ala kasvaa lähes 300 neliöllä, kun varastotiloja puretaan myymäläkäyttöön ja kalusteratkaisuja tehostetaan.

- Uudistuksessa tuotevalikoimaa laajennetaan ja räätälöidään entistäkin vahvemmin asiakkaiden toiveiden mukaiseksi. Uuteen S-marketiin on luvassa kattavan päivittäistavaravalikoiman lisäksi myös grocerant-alue, josta voi napata mukaansa valmista take away -ruokaa, kuten suosittuja sushi-annoksia tai siipiä, Nikula sanoo.

Kaikille Food Market Herkku Tapiolan työntekijöille mahdollistetaan työsuhteen jatkuminen HOK-Elannossa.

HOK-Elanto panostaa Helsingin keskustan Food Market Herkun kehittämiseen

Helsingin keskustan Food Market Herkku jatkaa toimintaansa normaalisti.

- Food Market Herkun konsepti toimii Helsingin ydinkeskustassa hyvin. Se on ainutlaatuinen ja muista erottuva lippulaivaruokakauppa sekä edelläkävijä Suomessa ja sellaisena sen myös säilytämme. Tulemme jatkossakin kehittämään keskustan Food Market Herkun toimintaa ja tarjoamaan asiakkaillemme uniikin kauppaelämyksen. Investoimme parhaillaan toukokuussa toteutettavaan uudistukseen, jossa monipuolistamme keskustan Food Market Herkun tuotevalikoimaa entisestään, Nikula sanoo.

Myös Tapiolan alueen toinen S-market Pohjois-Tapiolassa jatkaa toimintaansa normaalisti. S-market on Suomen suurin päivittäistavaraketju. S-ryhmän suurin alueosuuskauppa HOK-Elanto on viime vuosina uudistanut lähes kaikki S-marketit pääkaupunkiseudulla ja Keski-Uudellamaalla noin 40 miljoonalla eurolla.

HOK-Elanto tiedotti helmikuussa Food Market Herkun liiketoiminnan päättymisestä kauppakeskus Itiksessä Helsingissä.