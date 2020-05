Espoon tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019

Vuosittain vain noin puolet valtuuston asettamista tulostavoitteista toteutuu. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan tulostavoitteiden laatimisprosessia tulee uudistaa, jotta tavoitteet ohjaavat mahdollisimman hyvin toimintaa valtuuston päättämään suuntaan. Ohjausvaikutuksen aikaansaamiseksi tulostavoitteiden tulee olla haastavia, mutta samanaikaisesti toteuttamiskelpoisia ja vaikuttavia.

Kaupungin talouden haasteina olivat hidas verotulojen kasvu sekä väestönkasvun ja väestörakenteen muutoksen aiheuttamat lisääntyvät palvelu- ja investointitarpeet. Kaupungin vuosikate 171,4 milj. euroa ja tilikauden tulos -7,5 milj. euroa olivat edellisvuotta heikommat. Nettotoimintamenojen kasvu oli 5,8 prosenttia. Vuosi 2020 tulee olemaan vielä haasteellisempi koronaviruspandemian vaikutusten vuoksi. Kaupunginhallituksen maaliskuussa 2020 tekemä päätös, jossa kehotettiin käynnistämään talouden tasapainottamisen edellyttämien toimenpiteiden valmistelu ja toteuttaminen, on välttämätön, jotta Espoo selviytyy poikkeavasta tilanteesta.

Espoon työllisyysaste on laskenut vuodesta 2018. Työmarkkinatuen kuntaosuuskustannukset, ns. sakkomaksut, ovat edellisvuotta korkeammalla tasolla. Espoo osallistuu vuoden 2021 alusta alkavaan työllisyyden kuntakokeiluun. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan työllisyyspalvelujen on jatkettava ja tehostettava työllistämistä edistäviä toimenpiteitä, joiden seurauksena kuntaosuuskustannuksia saataisiin hillittyä ja työllisyysmäärärahat paremmin kohdennettua työllisyyden lisäämiseen.

Espoo-tarinan mukaan parhaat voimavarat ovat asukkaat, yhteisöt ja yritykset. Asukas- ja asiakaslähtöisyys on yksi Espoo-tarinan arvoista. Tarkastuslautakunta arvioi vuonna 2019 asukas- ja asiakaslähtöisyyttä kirjastopalveluissa, kaupunkisuunnittelukeskuksessa, terveyspalveluissa sekä suun terveydenhuollossa. Asukas- ja asiakaslähtöisyys on rakennettava sisään kaupungin kaikkiin toimintoihin ja palveluihin.

Sosiaali- ja terveystoimi järjestää ikääntyneiden ympärivuorokautiset asumispalvelut espoolaisille. Kunnalla on velvollisuus valvoa sekä oman toimintansa että hankkimiensa palvelujen laillisuutta ja laatua. Valvontaa tehdään omavalvontana, suunnitelmallisena ennakoivana valvontana ja reaktiivisena valvontana. Espoo tuottaa ympärivuorokautiset asumispalvelut monituottajamallilla käyttäen omaa tuotantoa, ostopalvelua sekä palvelusetelillä tuotettua palvelua. Ostopalvelun osuus on 80 prosenttia koko palvelutuotannosta. Tehtyjen kyselyjen perusteella asiakastyytyväisyydessä ja palvelun laadussa ei ole eroa ostopalvelun ja oman tuotannon välillä. Vuoden 2019 aikana hoivakotien valvontaa on tehostettu ja havaittuihin epäkohtiin on puututtu. Hoivakoteihin on tehty sekä ennalta ilmoitettuja että ennalta ilmoittamattomia valvontakäyntejä edellisvuotta enemmän.

Vammaisten asumispalvelujen tarpeen arvioidaan kasvavan vuositasolla noin kymmenen prosenttia. Kasvavaan kysyntään vastataan monipuolisilla asumispalveluilla. Vammaisten asumispalvelujen valvonta tapahtuu osana perustyötä, ja valvonnan laskennallinen resurssi on 0,25 henkilötyövuotta, mikä riittää pääasiassa reaktiivisen valvonnan toteuttamiseen. Tarkastuslautakunnan suositus on, että valvonta tulee tehdä systemaattisemmaksi ja valvonnan toteuttamiseen on turvattava riittävät resurssit.

Tarkastuslautakunnan arviointi perustuu valtuustokauden kattavaan arviointisuunnitelmaan sekä vuosittaiseen arviointiohjelmaan. Arviointikertomus luovutettiin kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle 5.5.2020.

Lisätietoja antaa tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Paula Viljakainen, puh. 050 5727 497.