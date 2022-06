Espoon ulkosaaristoon aukeaa 10 paikkainen huippuravintola, jonne matkataan purjehtien

Yhdeksi 2021 kesän ravintolatapauksista kehkeytynyt loppuunmyyty Metsäravintola Nielu pystytti huippuravintolan keskelle Nuuksion kansallispuistoa. Nyt luvassa on tätäkin kokonaisvaltaisempi illalliskokemus, avomeriravintola Ulappa. 10 hengen kattauksiin Espoon saaristoon matkataan 54-jalkaisella modernilla purjealuksella.

Alusta kipparoi Ville Tikkanen, jonka kaapista löytyy mm. X-35 luokan maailmanmestaruus ja ORC avomeripurjehduksen euroopanmestaruus hopea. Veneen keittiöstä, eli pentteristä, löytyy myös niin ikään huipputason osaamista sillä 7-ruokalajin illasen vieraille valmistaa Erno Kemi, joka on toiminut keittiömestarina Michelin tähdellä palkituissa Orassa ja Demossa.

Elämys alkaa Katajanokalta, missä nautitaan alkumaljojen kera Erno Kemin ensimmäiset terveiset keittiöstä. Seuraava alkupala tarjoillaan purjehduksen aikana veneessä. Purjehdus kohteeseen kestää noin 2h, joka aikana vieraat voivat aktiivisesti osallistua purjehtimiseen tai vain nauttia saariston kauneudesta. Kiinnityttyämme saaren laituriin, johdattavat keittiömestarimme ja sommelierimme vieraat saaren toiselle puolelle luonnon muovaamille silokallioille, joilla tarjoillaan seuraava ruokalaji. Tässä välissä katetaan laiturille pöydät ja valkoiset liinat, joiden äärellä sitten nautiskellaan molemmat pääruuat sekä enimmäisen jälkiruoka. Vierailla on hetki aikaa tutustua saareen, ennen kuin lähdemme purjehtimaan takaisin kohti Helsinkiä. Viimeinen jälkiruoka nautitaan veneessä kotimatkalla.

"Tunnelma karuun ulkosaaristoon sijoittuvassa "ravintolasalissa" tulee olemaan poikkeuksellinen. Pääkaupunkilaisilla on aina ollut oma syvällinen suhteensa mereen sekä saaristoon. Ulappa pyrkii näin löytämään uusia väyliä merestä ja saaristosta nauttimiseen." pohtii Ville Tikkanen, aluksen kippari ja Ulapan ravintoloitsija.

Illallinen on saanut inspiraationsa merellisestä luonnosta ja lautasilta löytyy paljon mereneläviä ja saaristosta kerättyjä villikasveja, joita on käytetty annoksista sekä mausteena että pääraaka-aineina. Yllätyksellisen menun lisäksi tarjoillaan tarkkaan paritettu juomamenu, joka on saatavilla myös alkoholittomana.

”Ihan mahtavaa saada Espoon saaristoon lisää maailmanluokan elämyspalveluita, joita avomeriravintola Ulappa ehdottomasti edustaa. Tässä yhdistyy hienolla tavalla kaksi unohtumatonta elämystä - risteily Espoon saaristossa ja suomalainen, paikallinen ruoka. Ja mikä parasta, vieraat pääsevät halutessaan myös itse kokeilemaan purjehtimista. Merielämys ei tästä paljoa enää parane. Onko tässä jopa yksi tämän kesän sykähdyttävimmistä matkailuelämyksistä pääkaupunkiseudulla?” haastaa Miikka Valo, Visit Espoon matkailujohtaja.

Avomeriravintola Ulappa merellä ja Suvisaaristossa heinä-elokuussa. Varaukset aukeavat ulappa.fi:n kautta 21.6 tiistaina klo. 12:00.