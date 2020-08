Espoon ympäristölautakunta myönsi luvan kallion louhintaan ja kivenmurskaukseen Espoon Kulmakorvessa

Espoon ympäristölautakunta on kokouksessaan 26.8.2020 myöntänyt maa-aines- ja ympäristöluvan Espoon kaupunkitekniikan keskukselle. Lupa sallii kallion louhinnan ja murskauksen sekä muulta tuotavan louheen vastaanoton ja murskauksen Espoon Kulmakorvessa Lankasuoksi kutsutulla alueella.

Louhinnan kokonaisottomäärä on 9,8 miljoonaa m3ktr (kiintoteoreettinen kuutiomäärä). Varsinaisen louhinta-alueen pinta-ala on 29,4 ha. Kiinteistön omistaa Espoon kaupunki, ja se sijoittuu nykyisen Takapellon louhinta- ja maanläjitysalueen länsipuolelle.

Lupa myönnettiin 20 vuodeksi. Toiminnan saa aloittaa vasta sitten kun lupa on lainvoimainen eli siitä ei enää saa valittaa.

Louhinnan tarkoituksena on saada lisää tilavuutta tulevalle maanläjitykselle, jolle haetaan myöhemmin ympäristölupaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. Kulmakorpeen on loppusijoitettu puhtaita ylijäämämaita jo pitkään.

Espoon seudulla muodostuu rakentamisen yhteydessä vuositasolla yli 1,5 milj. tonnia ylijäämämaita, joita ei voida hyödyntää rakentamisessa. Jotta läjitettäville ylijäämämaille saadaan mahdollisimman paljon tilaa, louhitaan kalliota ympäröivää maanpintaa syvemmälle. Samalla saadaan kiviaines hyötykäyttöön, sillä Espoon ja muun pääkaupunkiseudun rakentamisessa tarvitaan jatkuvasti hyvälaatuista kiviainesta.

Kiviainesten ottoalueiden ja puhtaiden ylijäämämaiden loppusijoituspaikkojen keskittäminen tietyille alueille on kestävän kehityksen periaatteiden mukaista, sillä näin vähennetään tarvetta kokonaan uusien otto- ja läjitysalueiden avaamiselle. Pitkäkestoisissa hankkeissa pystytään myös investoimaan enemmän mm. laitteistoihin ja suojauksiin.

Päätös sisältää monia lupamääräyksiä, joilla vähennetään ja ehkäistään toiminnasta aiheutuvia haittoja. Toiminta-ajat on määritelty luvassa. Toimintaa saa harjoittaa maanantaista perjantaihin mutta ei arkipyhinä. Luvan useat määräykset koskevat melua, tärinää ja pölyämistä.

Räjäytettävän kentän enimmäiskoko on määritetty, ja räjäytysten ajankohdista on tiedotettava hyvissä ajoin etukäteen melun ja tärinän vaikutusalueen asuinkiinteistöjen omistajille. Tärinää on mitattava lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Mittaus tulee toteuttaa jatkuvatoimisena siten, että tulokset ovat luettavissa netissä. Lisäksi määräykset koskevat muun muassa toiminnan valvontaa ja tarkkailua sekä kirjanpitoa ja raportointia.