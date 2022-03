Espoonlahden Alko muuttaa uuteen kauppakeskus Lippulaivaan

Myymälän ollessa suljettuna 28.–30. maaliskuuta asiakkaita palvelevat Alkot muun muassa Matinkylän Isossa Omenassa (Piispansilta 11), Olarin Prismassa (Komeetankatu 2) sekä Kauklahdessa (Räävelintie 2).

”Muutamme Espoonlahdessa uuteen Lippulaivaan, ja avaamme uuden myymälän kauppakeskuksen avajaispäivänä. Lippulaivassa Alko sijaitsee isojen ruokakauppojen ja muiden palvelujen läheisyydessä. Tuttu henkilökunta jatkaa myymälässä, ja auttaa löytämään sopivat juomat erilaisten ruokien pariksi”, palvelujohtaja Tatu Vanninen kertoo.

Valikoima huomioi paikalliset toiveet

Uusi myymälä on 415-neliöinen. Espoonlahden Alkon kattava valikoima koostuu noin 1 800 tuotteesta, joista viinejä on noin 1 300, panimotuotteita 150, väkeviä 400 ja alkoholittomia 50.

”Espoolaiset valitsevat ostoskoriinsa erityisesti viinejä ja Espoonlahden myymälän valikoimassa on otettu tämä huomioon. Panostamme siihen, että voimme vastata valikoimassamme paikalliseen kysyntään”, sanoo palvelupäällikkö Juha Parviainen.

”Kehitämme myymälän valikoimaa jatkuvasti sesonkien, trendien ja asiakkaiden toiveiden perusteella. Palaute valikoimasta on erittäin tervetullutta suoraan myymälän henkilökunnalle tai verkko-osoitteessa alkotoive.fi.”

Digitaalinen Alko palvelee ajasta ja paikasta riippumatta

Alkon myymälät, alko.fi-verkkopalvelu, Alko-äppi sekä asiakaspalvelu palvelevat asiakkaita monikanavaisesti. Alko-äpin ja alko.fi-verkkokaupan kautta koko yli 11 000 tuotteen valikoima on tilattavissa omaan lähi-Alkoon.

”Verkkokauppa-asiointi sopii monelle, koska verkosta voi tilata tuotteita rauhassa omaan tahtiin. Tilaus toimitetaan Alkon myymälään. Autamme mielellämme myös myymälässä verkkokauppatilauksen tekemisessä”, Parviainen lisää.

Alko vähentää juomahävikkiään

Yksi Alkon vastuullisuustavoitteista on juomahävikin vähentäminen. Vuonna 2020 juomahävikki oli 0,3 prosenttia myydyistä juomalitroista. Hävikkijuomista tuotetaan esimerkiksi biokaasua.

Alko pitää jatkossa myynnissä myös vaurioituneet pakkaukset, joiden sisältö on täysin kunnossa. Kuljetusten aikana tuotteiden etiketti voi revetä kulmasta tai hanapakkaus saada kolauksen. Tähän asti Alko on hävittänyt tuotteet, vaikka itse tuote on täysin moitteeton sisältä ja kunnossa nautittavaksi.

”Meillä voi myymälöissä nähdä tuotteita, joilla on vaurioitunut pakkaus -kaulurimerkintä. Merkintä kertoo, että pakkaus on vaurioitunut, mutta itse tuotteen sisältö on täysin kunnossa. Uskomme, että nämäkin tuotteet löytävät ostajansa, sillä yhä useampi kuluttaja haluaa osaltaan olla mukana vähentämässä hävikkiä ja tehdä vastuullisempia valintoja”, toteaa Tatu Vanninen.

Etiketti- ja pakkausvaurioisia tuotteita hävitetään Alkossa vuosittain noin 20 000 pakkausta. Tavoitteena on vähentää tätä hävikkiä vähintään puoleen.