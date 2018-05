Espoonlahteen Kaitaalle tiivis uusi asuinalue ja omaleimainen metrokeskus

Rest In Peace, nuorten oma näyttely KAMUssa 15.5.-2.9.2018 15.5.2018 13:27 | Tiedote

Miten nykyajan nuoret näkevät sata vuotta sitten tapahtuneet asiat? Millaisia tuntemuksia, ajatuksia ja pohdintoja sisällissota herättää nuorissa? Espoon kaupunginmuseon ja Espoon nuorisopalveluiden yhteistyössä inspiroitiin nuorisotilojen nuoria työstämään sodan herättämiä tunteita. Nuorten näyttely Rest In Peace on esillä KAMUn Aulassa 15.5.-2.9.2018. KAMUn Aulaan on vapaa pääsy.