Espooseen nousee Hartelan toimesta uusi kortteli Gräsantörmälle

Jaa

Hartela rakentaa Kehä II ja Länsiväylän kulmauksessa sijaitsevalle tontille vaiheittain vuoden 2023 loppuun mennessä kolmen taloyhtiön ja näiden yhteisen maanalaisen autohallin käsittävän kokonaisuuden. Kokonaisuuteen rakentuu yhteensä 206 asuntoa ja 125 autopaikkaa. Hankkeet käynnistyivät heinäkuussa maanrakennuksella.

”Gräsantörmän alue on ollut Hartelan kaavakehityshanke ja on hienoa päästä kehitystyön jälkeen seuraamaan alueen rakentumista uudeksi asuinympäristöksi. Tavoitteenamme on kehittää jokaiselle alueelle kokonaisuuden kannalta paras lopputulos, joka varmistaa asukkaille hyvän asumisen edellytykset”, kertoo Hartela Etelä-Suomen hankekehitysjohtaja Johanna Palosaari.

Gräsantörman kohteissa tilaajina toimivat ICECAPITAL Housing Fund V Ky sekä Lumo Kodit Oy.

”On miellyttävää jatkaa pitkää yhteistyötämme ICECAPITALin ja Kojamon kanssa näiden uusien hankkeiden parissa”, kertoo Palosaari.

Hartela rakentaa pääkaupunkiseudulla kerrostalo- ja rivitaloasuntoja sekä sijoittajille että kuluttajille. Tällä hetkellä meillä on asuntohankkeita rakenteilla Helsingissä, Espoossa, Vantaalla sekä Kirkkonummella.