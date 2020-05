Espoossa ilmastopäästöt asukasta kohti ovat edelleen seudun pienimmät

HSY:n laskennan mukaan pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt olivat noin prosentin verran pienemmät vuonna 2019 kuin edellisvuonna. Eniten vähenivät sähkön käytöstä aiheutuneet päästöt. Myös Espoon kasvihuonekaasupäästöt laskivat prosentilla edellisvuodesta. Asukasta kohti päästöt laskivat Espoossa 3 prosenttia ja olivat kolmatta vuotta peräkkäin seudun pienimmät. Espoossa korkein osuus uusiutuvia energianlähteitä.

Espoossa uusiutuvien energianlähteiden osuus kaukolämmön tuotannosta on seudun korkein. Osuus on kasvanut nopeasti vuodesta 2015 alkaen ja on nyt 28 prosenttia, kun koko seudun keskiarvo on 18 prosenttia. Vuonna 2020 osuuden ennustetaan kasvavan edelleen 40 prosenttiin, kun Kivenlahden biolämpölaitos ja Otaniemen geoterminen laitos aloittavat toimintansa ja toinen kivihiiliyksiköistä suljetaan Suomenojan voimalaitoksella. Espoon kaupunki ja Fortum Oyj ovat sitoutuneet hiilineutraaliin kaukolämpöön Espoo Clean Heat -projektissa. Viimeisen kivihiiliyksikön sulkeminen nostaa hiilineutraalin kaukolämmön tuotannon osuuden arviolta 85 prosenttiin vuonna 2025.

"Puhtaaseen energiaan siirtyminen on välttämätöntä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Yhteistyö kumppaniemme kanssa varmistaa, että espoolaiset saavat tulevaisuudessa käyttöönsä yhä puhtaammin tuotettua energia ja saavutamme tavoitteemme hiilineutraalista Espoosta vuoteen 2030 mennessä", kertoo kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.

Liikenteen osuus päästöistä on Espoossa vajaa 31 prosenttia. Päästöjen väheneminen on paljolti kiinni liikenteen käyttövoiman päästöttömyydestä ja ajettujen kilometrien määrästä. Lisäksi tarvitaan toimenpiteitä, jotka tukevat kestävää liikkumista, kuten jalankulkua, pyöräilyä ja joukkoliikennettä. Joukkoliikenteeseen tukeutuvilla uusilla liikkumispalveluilla voidaan edistää kestävää liikkumista.

"Espoolle on tärkeää edistää toimenpiteitä, jotka tukevat sähköisen liikenteen kehittymistä ja uusiutuvien polttoaineiden käyttöä", toteaa kestävän kehityksen johtaja Pasi Laitala.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY laskee vuosittain pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt. Vuonna 2019 seudun päästöt olivat yhteensä noin 4,7 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (CO2-ekv). Asukasta kohden päästöt olivat neljä tonnia CO2-ekv. Vastaavat luvut Espoon osalta ovat 1,09 miljoonaa tCO2-ekv ja 3,8 tonnia CO2-ekv. Päästöt asukasta kohti ovat vähentyneet vertailuvuodesta 1990 alkaen jo lähes 40 prosenttia.

Merkittävimmät päästölähteet lämmitys, liikenne ja kulutussähkö

Pääkaupunkiseudun merkittävimmät kasvihuonekaasupäästöjen lähteet liittyvät rakennusten lämmittämiseen, liikenteen energiankulutukseen sekä kulutussähkön käyttöön. Näistä sähkön käyttöön liittyvät päästöt laskivat seudulla eniten, noin kuusi prosenttia. Myös liikenteen päästöt vähenivät edellisvuodesta. Kaukolämmön kulutuksesta aiheutuvat päästöt pysyivät seudulla edellisvuoden tasolla, mutta kehityksessä oli kaupunkikohtaisia eroja.

Sektorikohtaisista päästöistä eniten nousivat jätteiden käsittelyn aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt. Tähän vaikutti jätevedenpuhdistuksen prosessipäästöjen hetkellinen lisääntyminen, minkä vuoksi päästömäärä vuonna 2019 oli poikkeuksellinen edellisiin vuosiin verrattuna.

Kaukolämpö on edelleen pääkaupunkiseudun suurin yksittäinen kasvihuonekaasupäästöjen lähde, sillä lämmön hankinta perustuu pääosin fossiilisiin polttoaineisiin. Uusiutuvien energialähteiden osuus kaukolämmössä kasvoi kuitenkin edellisvuodesta. Huomattavin muutos nähtiin Vantaalla, missä uusiutuvien polttoaineiden osuus nousi kolmesta prosentista 19 prosenttiin. Määrällisesti eniten uusiutuvia lähteitä kaukolämmön tuotannossa käytettiin Helsingissä ja suhteessa eniten Espoossa. Myös Espoossa ja Helsingissä uusiutuvan energian käyttö kaukolämmön polttoaineena lisääntyi hieman, mutta toisaalta kivihiilen osuus oli edellisvuotta suurempi näissä kaupungeissa.

Päättyvällä vuosikymmenellä pääkaupunkiseudun päästövähenemät perustuvatkin eniten sähkön ominaispäästöissä tapahtuneeseen muutokseen. Sähkönkulutus oli lähes yhtä suuri vuosina 2010 ja 2019, mutta kulutuksesta aiheutuvat päästöt ovat vähentyneet 54 prosenttia, sillä sähkön tuotanto Suomessa on muuttunut entistä vähäpäästöisemmäksi. Muilla sektoreilla päästöjen vähentyminen on ollut selvästi maltillisempaa.

"Energiamurroksen eteneminen näkyy myös pääkaupunkiseudulla. Isossa kuvassa entistä puhtaampi sähkö on ollut merkittävin muutostrendi edellisen vuosikymmenen päästökehitykselle, ja 2020-luvulla suurin muutos pääkaupunkiseudulla tulee olemaan kivihiililaitosten poistuminen", HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen ennustaa.

Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2019

Helsinki 2,61 milj. tCO2-ekv (+2 %)

Espoo 1,09 milj. tCO2-ekv (-1 %)

Vantaa 0,98 milj. tCO2-ekv (-9 %)

Kauniainen 0,04 milj. tCO2-ekv (0 %).

Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt lasketaan alueella tapahtuvaan kulutukseen perustuen, mutta laskennassa ei huomioida kulutushyödykkeiden, kuten ruuan tai rakennustuotteiden välillisiä päästöjä.

Lisätiedot:

Tiedote: Hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen vaatii paljon työtä - Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt pysyivät lähes ennallaan vuonna 2019 (hsy.fi)

Espoo Clean Heat (fortum.com)