Espoossa tapahtuneessa suuronnettomuudessa suurimmalla osalla potilaista raajavammoja

Kaikki onnettomuuspotilaat on kuljetettu HUSin sairaaloihin 11.5.2023 11:41:07 EEST | Tiedote

Espoon Tapiolassa tapahtuneessa onnettomuudessa on romahtaneelta sillalta pudonnut 24 henkilöä, jotka on toimitettu eri sairaaloihin. Kenelläkään ei ole hengenvaarallisia vammoja. 6 potilasta on toimitettu Siltasairaalaan, 6 Jorvin sairaalaan, 3 Peijaksen sairaalaan ja 9 Uuteen lastensairaalaan.