Essote korjasi puutteita lastensuojelun avohuollon asiakasmäärissä

Itä-Suomen aluehallintovirasto antoi 21.6.2022 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essotelle lastensuojelun asiakasmäärien ja kirjaamisvelvoitteen lainmukaisuutta koskevan valvontapäätöksen. Asia tuli vireille Essoten lastensuojelun työntekijöiden ilmoituksista.

Epäkohtailmoituksissa tuotiin esiin huolta asiakasturvallisuuden vaarantumista erityisesti Mikkelin lastensuojelun avohuollossa sosiaalityöntekijöiden liiallisen työmäärän ja asiakasmäärän vuoksi. Ilmoitusten mukaan asiakassuunnitelmia ei ollut säännönmukaisesti laadittu ja työn dokumentointi oli puutteellista. Tämä johtui liiallisesta asiakasmäärästä ja vaaransi asiakkaan ja työntekijöiden oikeusturvaa. Suuren työmäärän vuoksi asiakastapaamiset, erityisesti lasten tapaamiset, eivät olleet toteutuneet. Ilmoitusten mukaan tilanteesta johtuen myös lähiesimiehen työaika ohjautui enenevässä määrin asiakastyöhön, mikä vaikeutti esimiehen tuen saamista vaativaan asiantuntijatyöhön.

Määräys lieveni huomautukseksi

Aluehallintoviraston harkitsema määräys lieveni huomautukseksi, koska Essote ryhtyi toimenpiteisiin puutteiden korjaamiseksi muun muassa palkkaamalla lisää henkilöstöä lastensuojeluun ja järjestämällä koulutusta henkilöstölle. Aluehallintovirasto kiinnitti kuitenkin Essoten huomiota vastaisen varalle siihen, että lapsen asioista vastaavat sosiaalityöntekijät vastaavat tosiasiassa niistä tehtävistä, jotka heille on lastensuojelulaissa säädetty ja että heidän asiakasmääränsä pysyvät lainmukaisina.

Aluehallintovirasto harkitsi Essotelle määräyksen antamista sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärien saattamiseksi lainmukaiseksi 200 000 euron uhkasakolla tehostettuna kolmen kuukauden sisällä päätöksen tiedoksi antamisesta. Määräyksen antamisen perusteena oli 3.3.2022 aluehallintovirastoon saapuneessa selvityksessä saatu tieto siitä, että lakisääteiset asiakasmäärät lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijöillä ylittyvät. Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan tämä vaarantaa asiakasturvallisuutta ja lapsen edun toteutumista.

Sosiaalihuoltolaki ja lastensuojelulaki määrittävät kunnille tehtäviä ja palveluja, joita kunnan on järjestettävä asiakkaiden tarpeen mukaisesti. Lastensuojelu on sitä tarvitseville lapsille subjektiivinen oikeus ja jokaisella lastensuojelun asiakkaana olevalla lapsella tulee olla nimettynä lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä. Lisäksi lasten ja perheiden kanssa työskentelevien viranomaisten on pyrittävä tarjoamaan asiakkaille tarpeellisia tukitoimia ja palveluja riittävän varhain ja ennaltaehkäisevästi.

Lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon palvelujen tarpeen arviointi ja niiden myöntäminen ovat suurelta osin sosiaalityöntekijälle laissa määriteltyjä tehtäviä. Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tehtävään kuuluu valvoa lapsen edun toteutumista koko lastensuojeluprosessin ajan. Työnantajan velvollisuus on huolehtia, että sosiaalityöntekijän asiakasmäärät pysyvät kohtuullisina.

Asiakassuunnitelman on oltava kunnossa, jotta lapsen etu toteutuu

Aluehallintovirasto kiinnitti Essoten huomiota lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden kirjaamisvelvoitteeseen sekä asiakassuunnitelmien laatimiseen. Sosiaalityöntekijällä tulee olla kirjaamiseen sekä asiakassuunnitelmien laatimiseen tosiasiallinen mahdollisuus sekä asiakkaan että työntekijän oikeusturvan vuoksi.

Asiakassuunnitelman avulla asiaan osalliset voivat osallistua lapsen ja tarvittaessa myös oman sosiaalihuoltonsa järjestämiseen. Asiakassuunnitelmassa arvioidaan lapsen etua ja eri toimenpidevaihtoehtojen vaikutuksia lapsen kehitykseen ja kasvuun.

Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan puutteellinen, laatimaton tai viivästynyt asiakassuunnitelma voi heikentää tai vaarantaa lapsen sekä huoltajien sitoutumista tarjottavaan tukeen ja järjestettäviin tukitoimiin. Tällaisessa tilanteessa on mahdollista, että lastensuojelua ei voida tehdä lain tarkoittamalla tavalla tai sen tavoitteita ei voida toteuttaa lapsen edun mukaisesti. Tällaisessa tilanteessa myös asiakasturvallisuus ja lapsen etu voivat vaarantua.

Itä-Suomen aluehallintoviraston valvontapäätös 21.6.2022

