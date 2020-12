Estä flaidikset sun perinnöstä

Viis vinkkii testamentin duunaamiseen, näillä rauhotat ittes ja estät ettei porukat flaidaa sun perinnöstä.

Pyhinä tai sillonku on muuten aikaa, monet rupee funtsiin et elämä kait loppuu joskus. Sitä miettii elämän kaarta ja minne omaisuus menee sitku mä oon delannu.

Harva haluaa muhkeita perintöriitoja jälkeenjäävilleen. Mutta, usein käy toisin.

- Fakta juttu, et tosi harva on duunannu testamentin. Ja jos onkin, voi kumminkin olla ettei se oo pätevä. Tai jos testamentti on viel päteväkin, se voi olla gamlaa juttuu. Sukulaiset ja frendit voi olla vaihtunu ja muuttunu monta kertaa. Tai vaik delannu. Uusii itelle tärkeitä tyyppejä on tullu ja toiset on menny. Aina ei tajuu et testamentti kandeis päivittää, sanoo Stadin Dumari, varadumari Jouni Korhonen.

Tässä viisi vinkkiä miten vältyt pahimmilta mokilta, kun jälkeesi jaetaan omaisuuttasi.

1. Poissulje testamentilla lastesi puolisot. Jos et tee tätä, huonoimmassa tapauksessa lapsesi ex-kumppani perii puolet lapsellesi kuulevasta perinnöstä.

2. Turvaa avokumppanisi asuminen ja talous.



Avoliitot yleistyvät jatkuvasti. Avokumppanilla ei ole samanlaisia oikeuksia kuin aviokumppanilla, kun toisen kumppanin korjaa kuolema.

- On karseita keissejä ku monttubileiden jälkeen seuraavana päivänä avolesken dörtsin takana on delanneen avopuolison aikuinen kersa, joka vaatii et lähde heti litomaan kämpästä. Tosi buli probleema, ku sillä on lain mukaan oikeus vaatii niin, eikä avoleskellä oo edes irtisanomisaikaa ku se ei oo vuokralla, snaijaa varadumari Jouni Korhonen, Stadin Dumari.

Hän lisää, että taloudellista turvaa avoleskelle voi antaa tekemällä testamentti.

3. Koirat ja mökit ovat ihmisille yleensä hyvin rakkaita, koska niihin liittyy paljon muistoja ja tunteita.

- Monet tykkää et haluis turvata et oma rakas doggi vois hyvin sitku mä oon delannu. Eikä kaikki haluu et joku inha tyyppi rupeis chillaa mun rakkaalla mökillä, varsinki jos ne sattuu oleen sukulaisii. Jotkut kans diggaa omaa bilikaa ja haluis et se snygi kosla menis jolleki tietylle tyypille. On aika paljon omaisuusjuttuja, joihin haluis vaikuttaa sitku on delannu. Ja paras tapa on testamentti, Dumari heittää.

5. Teetä testamentti juristilla.

Kokenut juristi on nähnyt monta surullista tarinaa, jotka olisi voinut välttää tekemällä testamentti. Hän tietää myös, että yhteys juristiin on aika korkean kynnyksen takana, varatuomariin varsinkin, tulee yksi rappu lisää. Korhonen haluaa olla helposti lähestyttävä. Hän tietää myös, että testamenttiasiat menevät yleensä mukavuusalueen ulkopuolelle. Siksi hän on kehittänyt matalankynnyksen ratkaisun testamentin tekoon. Se on testamenttipeli, jonka hän on tilannut.

Lopuksi Korhonen ei voi olla ottamatta puheeksi ihmisten saituutta, kun pitäisi maksaa asiantuntijan työstä.

- Aina joskus joku ei haluu duunaa kunnon testamenttii ku se maksaa muutaman satkun, vaik fyrkkaa ja mammonaa on monta sataa tuhatta eguu. En snaijaa.

Jos sinulla on jaettavaa omaisuutta, sinulla on todennäköisesti varaa myös tehdä testamentti. Aivan kaikissa asioissa ei kannata pihistellä, vaikka pitäisit tarkkaa huolta rahoistasi. Säästäväisillä nimittäin on keskimääräistä muhkeammat kuolinpesät. On myös keskimääräistä suurempi riski, että suuri omaisuus päätyy sinne minne sen ei ole tarkoitus päätyä, jos ei tee testamenttia.

Voisi kuvitella, että rahoistaan tarkkaa ihmistä harmittaisi erityisesti, ettei jäämistö mene sinne minne on tarkoitus.

