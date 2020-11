Estä koronaviruksen leviäminen - noudata maskisuosituksia ja turvaohjeita

Itä-Suomessa koronavirustilanne vaihtelee paikkakunnittain. Joillakin alueilla tartuntojen määrä on kasvanut huolestuttavasti. Nyt on tärkeää noudattaa paikallisten viranomaisten suosituksia kasvomaskin käytössä.

Itä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 3.11.2020 päivittämään koronavirustilanteen alueellista tilannekuvaa Itä-Suomessa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon suojaintilanne on tällä hetkellä hyvä, totesi valmiusasiamies Ville Anttila Huoltovarmuuskeskuksesta kertoessaan ajankohtaisia alueellisesta huoltovarmuudesta. Syksyn aikana suojavarusteiden kulutus on hieman lisääntynyt, mutta tuotteiden saatavuus on parantunut ja saatavuuden varmistamiseksi tilannetta myös seurataan tiiviisti. Huoltovarmuuskeskus julkaisee sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteiden tilannekuvakoosteen kuukausittain Huoltovarmuuskeskuksen verkkosivuilla.

Kybermittari auttaa parantamaan kykyä vastata kyberuhkiin

Johdon ohjaus on ratkaisevaa yrityksen kyberkestävyyden kannalta. Jatkuvuudenhallinnan kannalta merkittävimmiksi kehityskohteiksi nousi yhteisen tilannekuvan aikaansaaminen ja ylläpito, turvallinen ohjelmistokehitys ja henkilöstön osaamisen kehittäminen. Näin todettiin Huoltovarmuuskeskuksen digipoolin teettämässä "Kyberturvallisuuden nykytila eri toimialoilla" -kartoituksessa.

Kybermittari auttaa organisaatioita nostamaan kykyään vastata kyberuhkiin ja turvaamaan toimintansa jatkuvuutta. Kybermittariin voit tutustua Kyberturvallisuuskeskuksen verkkosivuilla.

Turvaohjeiden noudattamisella estetään koronaviruksen leviämistä

Itä-Suomessa koronavirustilanne vaihtelee paikkakunnittain. Joillakin alueilla tartuntojen määrä on kasvanut huolestuttavasti paikallisissa tautiryppäissä. Tartuntaketjut ovat kuitenkin vielä hallinnassa ja niiden jäljitettävyys on hyvä. Tilanne kuitenkin vaihtelee jopa päivittäin ja turvaohjeiden noudattaminen on edelleen olennaisen tärkeää.

Ajankohtaista tietoa koronavirustilanteesta Itä-Suomen alueen sairaanhoitopiirien verkkosivuilta:

Etelä-Savo | Itä-Savo | Pohjois-Savo | Pohjois-Karjala

Kasvomaskin käytössä on tärkeää noudattaa paikallisten viranomaisten suosituksia

Valmiustoimikunta totesi, että kasvomaskia on hyvä käyttää niissä tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista. Edelleen on tärkeä huolehtia myös turvaväleistä ja hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. Noudattamalla Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) sekä paikallisten viranomaisten ohjeistusta kasvomaskien käytössä hillitsemme koronaviruksen leviämistä.

Alueellisen valmiustoimikunnan tehtävänä on ylläpitää alueellista turvallisuustilannekuvaa ja toimia viranomaisten välisenä tiedonvaihdonfoorumina, edistää alueellista ja paikallista turvallisuussuunnittelua sekä turvallisuusyhteistyötä.

Lisätietoja

johtaja Taina Rautio, p. 0295 017 042

ylijohtaja Soile Lahti, p. 0295 016 964

etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto