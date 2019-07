”Esteetöntä ja esteettistä” – Polaria Oy yhteistyöhön Tuusulan asuntomessujen Villa Mikaelin kanssa

Polaria Oy on iloinen julkistaessaan yhteistyön Tuusulan asuntomessuille 2020 rakennettavan Villa Mikaelin kanssa. Yritys toimittaa Villa Mikaeliin kylpyhuonekalusteita sekä laajan valikoiman avusteita, joita tiloihin halutaan tavallisen elämisen tueksi ja helpottamiseksi.

Villa Mikael on toinen osa yhteisöllistä asumisratkaisua, joka on esteetön, esteettinen, ekologinen, elinikäisesti terve ja älykäs sekä aktiivista arkea tukeva ja helpottava. Polaria Oy valikoitui yhteistyökumppaniksi erityisesti laajan avustevalikoiman sekä allergisoimattoman materiaalin puolesta. Polaria Oy toimittaa taloon avusteita, kuten tukikaiteita, tukikahvoja sekä istuimia, joiden tarkoituksena on helpottaa ja mahdollistaa tavallista elämää, silloin kun liikkuminen on rajallista.

– Avustetuotteillamme tuetaan tilojen esteettömyyttä mutta myös estetiikkaa. Avusteet on erityisesti valittu sopimaan talon värimaailmaan. Toiveenamme on, että ihmiset näkisivät avusteet myös esteettisinä sisustuselementteinä, kertoo Polaria Oy:n projektimyyntipäällikkö Tommi Miettinen.

Toiveissa esteetön, kaunis ja toimiva koti

Villa Mikael on Mikael Turtiaisen tuleva koti. Mikael oli lupaava tanssija, joka voitti nuorten miesten hip hop soolossa MM-hopeaa vuonna 2003. Vuonna 2008 elämä pysähtyi ja alkoi alusta, kun Mikael jäi raitiovaunun alle. Hänellä todettiin erittäin vaikea aivovamma, jonka takia Mikael joutui opettelemaan kaiken, niin liikkumisen kuin puhumisenkin, alusta.

Mikael tekee päivittäin valtavasti töitä kuntoutumisen eteen. Mikael itse ei kuntouta aivovammaa, vaan pyrkii pääsemään siitä eroon. Hän on elävä esimerkki siitä, että vammautumisen ei tarvitse tarkoittaa, että asiat olisivat huonosti. Villa Mikaelista tulee sekä esteetön että esteettinen ja kaikki ratkaisut on tehty juuri Mikaelin näkökulmasta helpottamaan hänen elämäänsä.

– Meidän tavoitteenamme on luoda aidosti esteetön ympäristö Mikaelille. Se tarkoittaa mahdollisimman toimivaa elinympäristöä, joka tukee itsenäistä elämää ja osallistumista yhteiskuntaan. Aidosti esteettömässä ympäristössä otetaan myös huomioon ihmisen toiminnalliset häiriöt, kertoo Mikaelin isä Petri Turtiainen.

Taloprojektia voi seurata osoitteessa VillaMikaelVillaSanni.com.