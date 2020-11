Etämediainfo 18.11: Päihteitä käyttävien äitien kuntoutusmäärät romahtivat

Päihteitä käyttävien äitien kuntoutus on laskenut romahdusmaisesti. Ilmiön taustalla on kuntien vaikea taloustilanne. Ensi- ja turvakotien liiton Pidä kiinni -ensikotien kuntoutuspaikoista on ollut syksyllä käytössä vain noin puolet. Huolestuttavinta on, että odotusaikana päihteitä käyttävien äitien pääsy kuntoutukseen on vaikeutunut eniten. Tämä on ristiriidassa korona-aikana lisääntyneen huumeiden käytön kanssa.

Aika: ke 18.11. klo 9 -10.30

Järjestäjä: Ensi- ja turvakotien liitto

Paikka: verkossa

Ilmoittautuminen: ilmoittautumalla saat linkin kokoukseen sekä tiedotteen ennakkoon ja muun mahdollisen materiaalin. Ilmoittaudu mikko.savelainen@etkl.fi Mediainfossa kerromme ilmiöstä sekä päihteitä käyttävien äitein kuntoutuksen merkityksestä ja vaikutuksista. Puhumme myös kuntoutuksen tuloksista ja kustannuksista. Mediainfossa on paikalla asiantuntijoita Ensi- ja turvakotien liitosta ja kuntoutusta tekevistä yhdistyksistä Helsingistä, Espoosta, Turusta ja Kuopiosta sekä kuntoutuksessa ollut äiti Kuopiosta. He kaikki ovat myös haastateltavissa. Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistykset ylläpitävät päihteitä käyttäviä odottavia äitejä ja vauvaperheitä kuntouttavia Pidä kiinni -ensikoteja 7 paikkakunnalla: Espoo, Helsinki, Turku, Kuopio, Kokkola, Oulu ja Rovaniemi. Ne auttavat valtakunnallisesti eli kunnat voivat ohjata äitejä kuntoutukseen ympäri Suomea. Äidit ovat kuntoutuksen alkaessa enimmäkseen 18-34 vuotiaita. Usein kuntoutukseen osallistuu myös isät. Lapsista valtaosa on kuntoutukseen tullessa alle 1-vuotiaita. Suurin osa lapsista on tullut kuntoutukseen heti syntymänsä jälkeen. Vuodessa kuntoutetaan yleensä 220-230 perhettä.

