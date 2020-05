Etäpalvelujen käyttö kasvaa voimakkaasti mutta: Tutustuminen paikan päällä kuuluu asuntokauppaan

Kaikista Kiinteistömaailma-ketjun välittämistä asunto-osakekaupoista jo yli neljännes saatiin huhtikuussa maaliin digiasuntokauppana eli DIAS-järjestelmää käyttäen, etänä. Asuntoihin myös tutustutaan tällä hetkellä kotisohvilta käsin paljon: Kiinteistömaailman kohdevideoiden katselumäärät tuplaantuivat huhtikuussa edelliskuusta. ”Hyödynnämme nyt digipalveluja aivan eri mittakaavassa kuin ennen korona-aikaa, mutta pidämme tiukasti kiinni siitä, että asunnon ostajan tulee käydä paikan päällä ennen ostopäätöstä”, korostaa Kiinteistömaailma Oy:n toimitusjohtaja Risto Kyhälä. Toimialalta kantautuneita viestejä, joissa kodin voisi ostaa käymättä kohteessa, hän pitää käsittämättöminä: ostajalla tulee olla kaikki mahdollinen tieto päätöksensä tukena.



Kiinteistömaailma Oy:n toimitusjohtaja Risto Kyhälä kuvaa ketjun viime viikkoina ottamaa digiloikkaa merkittäväksi.



”Aika lailla perinteisiin toimintatapoihin tukeutuvalla kiinteistönvälitysalalla toimiva Kiinteistömaailma on siirtynyt nopeasti erilaisten digipalvelujen tarjoajaksi yhä laajamittaisemmin. Se on mahdollista, koska asiakkaamme ovat halukkaita hyödyntämään niitä: digikotikäyntejä eli myynnin aloituskeskusteluja etänä, video- ja livestriimaus-asuntoesittelyjä ja etänä tapahtuvia asuntokaupan allekirjoituksia”, kuvaa Kyhälä.



Asuntoa ei pidä ostaa näkemättä

Kahdessa asiassa Kiinteistömaailma ei kuitenkaan ole valmis siirtymään digiin. Ne ovat asunnon myyntiinottoa edeltävä välittäjän katselmus ja ostajan tekemä kohteeseen tutustuminen eli ennakkotarkastus asunnossa ennen ostopäätöstä.

Itse asiassa Kyhälä kummeksuu varsin suorin sanoin toimialalta kuuluvia kaikuja, joissa asiakkaille tarjotaan kodinostoa välittäjältä ilman, että asiakas näkee ja kokee asuntoa paikan päällä.

”Ensinnäkin meillä välittäjä käy tarkistamassa kohteen ennen myynnin aloittamista, aina. Hänen velvollisuutensa on varmistaa, että kaikki etäkeskusteluissa puhuttu on kirjattu ylös oikein ja että kohdetta ryhdytään myymään oikeilla tiedoilla. Myyjän ei tarvitse olla paikalla katselmuksen aikana, mutta välittäjä käy kohteen huolella läpi”, sanoo Kyhälä.



Kiinteistömaailma myös edellyttää, että ostaja tutustuu ennen ostopäätöstä kohteeseen paikan päällä ja omin aistein varmistaa, että asunto on sitä, mitä hän haluaa. Näin päästään turvallisempaan asuntokauppaan välttämällä niin myyjän, ostajan kuin välitysliikkeenkin kannalta turhia riskejä ja riitaisuuksia. Poikkeustilanteessa ammattimainen sijoittaja-asiakas voi ostaa kohteen sitä näkemättä, kantaen myös riskin siitä, ettei ole käyttänyt mahdollisuutta tutustua kohteeseen paikan päällä. Tällainen ei kuitenkaan ole Kiinteistömaailman näkemyksen mukaan oman kodin ostoon soveltuvaa toimintaa.



”Kun ostaja on etäesittelyistä löytänyt haluamansa, järjestämme yksityisesittelyn kohteeseen. On äärimmäisen tärkeä, että ostajalla on täysi varmuus ja kaikki mahdollinen tieto ostopäätöksensä tueksi”, painottaa Kyhälä.

Lisätiedot:

Risto Kyhälä, toimitusjohtaja, Kiinteistömaailma Oy, puh. 0400 998800