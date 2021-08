Etelä-Karjalaan määrättiin kokoontumisrajoituksia heikentyneen epidemiatilanteen vuoksi - voimaan 25.8.

Jaa

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt kokoontumisrajoituksia Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin alueelle heikentyneen epidemiatilanteen vuoksi. Sisätiloissa yli kymmenen hengen yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa osallistujilla täytyy olla mahdollisuus ylläpitää turvavälejä toisiinsa. Tilaisuuksien järjestelyissä on noudatettava hygieniaohjeita.

Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin johtama alueellinen koronakoordinaatioryhmä on suositellut kokoontumisrajoituksia alueelleen heikentyneen epidemiatilanteen vuoksi. Tartunnanjäljitys on ruuhkautunut, terveydenhuollon kantokyky on uhattuna ja sairaalahoidon tarve on kasvussa. Kokoontumisrajoitukset arvioidaan välttämättömiksi ja oikeasuhtaisiksi keinoiksi tartuntojen vähentämiseksi.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt koronakoordinaatioryhmän suosituksen mukaisesti päätöksen, jolla rajoitetaan yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämistä Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin alueella.

Päätös on voimassa 25.8.-17.9.2021, ja sen sisältö on tiivistetysti seuraava:

Sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää kokoontumisia ilman henkilömäärärajoitusta.

Sisätiloissa järjestettävissä yli kymmenen hengen kokoontumisissa asiakkailla tai osallistujilla täytyy olla mahdollisuus välttää lähikontakti toisiinsa eli säilyttää turvaväli. Lähikontaktilla tarkoitetaan sisätiloissa asiakkaiden oleskelua enintään kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia.

Yli 50 henkilön ulkotilaisuuksissa asiakkailla tai osallistujilla täytyy olla mahdollisuus välttää fyysinen kontakti toisiinsa, mutta tietyn mittaisia turvavälejä ei enää vaadita.

Jos sisätiloissa järjestetyssä tilaisuudessa on yli kymmenen henkilöä ja ulkotiloissa yli 50 henkilöä, tilaisuuden järjestelyissä on lisäksi noudatettava opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 julkaisemaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä.

Lisäksi on noudatettava lain yleisiä hygieniavaatimuksia; asiakkaille on mm. tarjottava mahdollisuus käsien puhdistamiseen ja oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi.

Rajoitukset noudattelevat sosiaali- ja terveysministeriön ohjausta sekä hallituksen hybridistrategian linjauksia koronaepidemian torjumiseksi. Etelä-Karjalan alueen kokoontumisrajoituspäätös vastaa sisällöltään Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alueella 14.8. alkaen voimassa olevaa päätöstä.

Etelä-Karjalassa ei tällä hetkellä ole voimassa aluehallintoviraston määräyksiä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoittamisesta. Laajasti erilaisten asiakas- ja toimitilojen käytössä on joka tapauksessa aina noudatettava tartuntatautilain yleisiä hygieniavaatimuksia, jotka velvoittavat tiloista vastaavia toimijoita mm. ohjeistamaan asiakkaita, järjestämään asiakkaiden oleskelun mahdollisimman väljästi ja tehostamaan pintojen puhdistusta. Vaatimukset ovat suoraan lain nojalla voimassa koko Suomessa vuoden 2021 loppuun asti.

Lisätietoa:

Medialle

aluehallintoylilääkäri Mikko Valkonen, p. 0295 016 524

ylitarkastaja Oona Mölsä, p. 0295 016 592

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

etunimi.sukunimi@avi.fi