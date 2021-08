Etelä-Karjalan ensimmäinen jokivesien jatkuvatoiminen vedenlaatumittari toimintakuntoon Kaakossa

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus, heinäkuu 2021 24.8.2021 08:16:39 EEST | Tiedote

Kaakkois-Suomen työllisyystilanne on heinäkuun lopussa melko samanlainen kuin kesäkuussa. Työttömyys on laskenut 19 prosentin verran viime vuodesta ja on suunnilleen vuoden 2019 heinäkuun tasolla. Kehitys on koko maan tilanteeseen verrattuna parempi. Lomautettujen määrä on laskenut edelleen sekä edellisvuodesta että edelliskuukausista. Nuorten, alle 25-vuotiaiden työttömyys laski viime vuodesta 36 prosenttia eli enemmän kuin kokonaistyöttömyys. Yli 50-vuotiaiden työttömyys sen sijaan laskee hitaammin; edellisvuodesta laskua on 10 prosenttia. Uusia työpaikkoja oli heinäkuun aikana auki 45 prosenttia vuodentakaista enemmän. Paikkojen määrä kasvoi erityisen paljon Imatran seudulla (+110 %).