Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö sr eli EkspSäätiö on merkittävä avustusten ja apurahojen myöntäjä alueellaan

Vuonna 2022 apurahoja ja avustuksia jaetaan 1 807 133,10 euroa. Vuonna 2021 vastaava luku oli 2 154 126,57 euroa. Myönnetyt avustukset julkaistaan EkspSäätiön verkkosivuilla. Sivustolla on mahdollista selata myös edellisten vuosien myönnettyjä avustuksia.

Vastaanotamme hakemuksia ympäri vuoden. Vuoden 2023 avustushakemukset tulee jättää vuoden 2022 loppuun mennessä EkspSäätiön verkkosivuilla – hakeminen tapahtuu hakulomakkeella osoitteessa ekspsaatio.fi.

Tärkeimmät avustuskohteet

Suurin yksittäinen avustus v. 2021 oli Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston varainhankitakampanjan vastaanottama ennätyksellinen 1 000 000,00 euron lahjoitus. Lahjoituksella edistämme taloudellista hyvinvointia ja tuemme tieteen kehitystä Etelä-Karjalassa – haluamme edesauttaa yliopiston kehitystä myös jatkossa.

Vuoden 2022 tärkeimmät avustuksensaajat ovat Taloudellinen tiedotustoimisto ry, Kaakkois-Suomen Yrityskylälle myönnetty 120 000,00 euroa sekä Saimaan Vesiensuojeluyhdistys ry:n, Kuuksenenselän kunnostuksen jatkohankkeen vastaanottama 80 000,00 euroa. Mittavat avustukset myönnettiin myös Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston tutkimushankkeisiin mm. 77 400,00 euroa Jäteselluloosasta vedenpuhdistustuotteeksi -tutkimushankkeeseen (Mari Kallioinen) sekä 141 200,00 euroa Biopohjaisten materiaalien kehittäminen sähkökehruumenetelmällä -projektiin (Katri Laatikainen). Lisäksi EkspSäätiö jakaa avustuksia alueen junioritoimintaan n. 100 000,00 euroa

EkspSäätiö kehittää, tukee ja vahvistaa paikallista toimintaa

Säästöpankki perustettiin aikanaan Lappeenrantaan palvelemaan paikallisia ihmisiä vuonna 1875. Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö sr aloitti toimintansa 30.4.2014 ja on suurin Oma Säästöpankki Oyj:n omistaja. Me EkspSäätiössä tahdomme jatkaa alueellisen toiminnan kehittämistä ja vaurastumista. EkspSäätiön tarkoituksena on säästäväisyyden ja taloudellisen hyvinvoinnin edistäminen sekä kulttuurin, tieteen, hyvinvoinnin ja taloudellisen kehityksen tukeminen erityisesti Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Etelä-Savon alueilla. Pyrimme toteuttamaan tarkoitustamme jakamalla vuosittain avustuksia ja apurahoja seuroille, yhdistyksille ja yhteisöille.