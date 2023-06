Etelä-Pohjanmaalla kartoitettiin maahanmuuttajien mielipiteitä

Kyselytutkimuksesta saatuja tuloksia ja tietoja voidaan hyödyntää alueen veto- ja pitovoimaa kehitettäessä. Kyselyyn vastasi 710 henkilöä ja se toteutettiin seitsemällä kielellä.

Kyselyn tuloksia voidaan pitää varsin rohkaisevina ja positiivisina maakunnan kannalta, mutta niistä selviää myös, että parantamisen varaa ja tehtävää löytyy vielä paljon.

Valtaosa näkee tulevaisuutensa alueella

Suurin osa vastaajista 69 % aikoo jäädä alueelle asumaan. Alueella on siis ainakin kohtuullinen pitovoima. Vastaajista 31 % kuitenkin suunnittelee muuttoa muualle. Miten tätä poismuuttoa suunnittelevien osuutta voidaan vähentää.

Asuinpaikkakuntaansa hyvänä tai melko hyvänä paikkana perheelle pitää 79 % kysymykseen vastaajista. 71 prosenttia viihtyi työssään hyvin tai melko hyvin.

Alla olevien väittämien kanssa täysin samaa mieltä olevia oli noin 60 % ja noin 30 % vastasi olevansa melko samaa mieltä:

”ihmiset suhtautuvat minuun positiivisesti”, ”ihmiset ovat ystävällisiä” ja ”viihdyn asuinkunnassani”.

Vastaajat ovat varsin tyytyväisiä sekä valtionhallinnon että kuntien palveluihin

Valtion virastojen kohdalla kävi ilmi, että vaikka palveluihin oltiin tyytyväisiä, niin oli myös suuri määrä vastaaja, ketkä eivät tunteneet palveluja. Esimerkiksi liki 40 % vastaajista ei tuntenut Kelan palveluita tai ole tarvinnut niitä. Kuntapalveluiden kohdalla tilanne on jokseenkin samankaltainen. Tulosta selittää osittain Ukrainasta sotaa paenneiden iso osuus vastaajista.

Kuntapalveluihin ollaan suurimmaksi osaksi tyytyväisiä. Tyytymättömien osuus on korkeintaan 5 % palvelua kohden lukuun ottamatta terveyspalveluja. Terveyspalveluihin oli tyytymättömiä 12 % vastaajista. Tässäkin selittävänä tekijänä saattaa olla se, että iso osa vastaajista saa terveyspalvelut vastaanottojärjestelmän kautta ja kyselyyn vastanneissa on mukana mm. kansainvälisiä opiskelijoita, joilla oikeus terveyspalveluihin on rajoitettu.

Kehittämiskohteita

Tiedon saanti tai tiedon puute tulee esiin monessa kohdassa kyselyä. Etelä-Pohjanmaalle muuttoa suunnitteleville kuten myös täällä jo asuville on pystyttävä tarjoamaan nykyistä enemmän tietoa alueesta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. Alueella toimivien maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelujen MONI-infon ja Welcome2EPeen tunnettavuutta ja asiakasohjautumista tulee edelleen parantaa ja kehittää.

Muuttosuunnitelmien syissä korostuvat: uusien mahdollisuuksien etsiminen, työn löytäminen, paremmat maahanmuuttajapalvelut, perhe tai suku muualla Suomessa, mahdollisuus pärjätä englannin kielellä isomassa kaupungissa, koulutusmahdollisuudet, avoimempi ja kansainvälisempi paikka sekä mahdollisuus asua suuremmassa kaupungissa. Useat poismuuton syyt perustuvat mielikuviin toisista alueista. Maakunnan ja kuntien tulisikin entistä aktiivisemmin pyrkiä nostamaan esiin Etelä-Pohjanmaan omia vahvuuksia ja pyrkiä siten synnyttämään ”kilpailevia mielikuvia”, jotka pystytään myös toteuttamaan.

Kyselyssä nousi selvästi esille myös kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden haasteet alueelle työllistymisessä ja asettautumisessa. Asia on tunnistettu ja sen eteen on tehty myös paljon työtä, mutta se vaatii edelleen työstämistä. Vastaajista 58 %:lla ei ollut kokemusta Suomessa työskentelystä, mutta työssäkäyvät viihtyivät vastausten perusteella työssä jopa keskimääräistä paremmin. Asuinkunnassa viihdytään, ihmisiä pidetään ystävällisinä ja olo koetaan tervetulleeksi, mutta Suomeen tai ulkomailla muuttoa suunnittelee kuitenkin 63 % vastaajista.

Vastaukset osoittavat myös, että maahan muuttaneilla on haastavaa löytää suomalaisia ystäviä. Mutta miten saadaan tänne muuttaneet kotoutumaan ja osaksi yhteiskuntaa, jos he eivät tutustu paikallisiin ihmisiin. Suomalaisia ystäviä ei ollut 18 %:lla vastaajista, kun siihen lisää ”en osaa sanoa” vastaukset osuus nousee 31 %.

Kyselyn toteutus

Kysely toteutettiin Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Etelä-Pohjanmaan liiton, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedun, Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston sekä Kauhavan kaupungin koordinoiman Menestystä kansainväliseen rekrytointiin -hankkeen yhteistyönä.

Kyselytutkimuksen teknisestä toteutuksesta vastasi Innolink Group Oy, joka laati siitä myös yhteenvedon. Toteuttajatahot laativat kyselyn tuloksista myös oman yhteenvedon ”Keskeiset tulokset”, jossa tarkastellaan vastauksia vastaajaprofiilien näkökulmasta. Yhteenvedossa on myös esitetty toimenpiteitä, joita alueella tulisi tehdä tai tehostaa veto- ja pitovoiman parantamiseksi.

Tulokset