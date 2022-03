Etelä-Pohjanmaalla oli 6171 työtöntä työnhakijaa helmikuun lopussa

Pohjalaismaakuntien alueille ennustetaan hieman tavanomaista vaikeampaa kelirikkoa tulevalle keväälle 16.3.2022 10:00:00 EET | Tiedote

Sorateiden kelirikon osalta kulunut talvi on ollut helppo pohjalaismaakuntien tiestöllä. Marraskuun lopussa alkaneet pitkät yhtenäiset pakkaskaudet ovat pitäneet pääsääntöisesti sorateiden pinnat jäässä, joten talviajan pintakelirikolta on säästytty vähäisin toimenpitein ja ylimääräinen kelirikkomurskeiden ajo on ollut vähäistä.