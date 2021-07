Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella levätilanne suhteellisen rauhallinen

Jaa

Kuluneen viikon aikana Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella havaittiin viidellä valtakunnallisen leväseurannan havaintopisteillä sinilevää. Sisävesillä levää esiintyi hieman Ähtärinjärvellä Ähtärinrannan koulun havaintopisteellä ja Evijärvellä Sillankorvan havaintopisteellä. Rannikkoalueilla levää havaittiin hieman veteen sekoittuneena Kokkolan Tankarilla, Vöyrin Storbådanilla ja Maalahden Bergön edustalla. Valtakunnallisen leväseurannan ulkopuolinen viranomaishavainto saatiin Ähtärinjärven Ähtärinsalmelta kunnan ympäristösuojelutoimiston ilmoituksesta. Kohteessa levää raportoitiin olevan hieman.

Kuluneen viikon aikana kansalaistenhavaintoja sinilevästähavainnoista ei ilmoitettu. Sinilevähavaintoja voi ilmoittaa suoraan Järvi-meriwikin verkkosivuille tai leväseurantapuhelimen numeroon 0295 027 990. Vesien pintalämpötilat ovat viilenneet viime viikkoisesta. Viranomaishavainnot vesien pintalämpötiloista kuluneella viikolla olivat Närpiön Hinjärvellä 16 astetta ja Lappajärven Halkosaaressa 19 astetta. Kansalaishavainnon mukaan Kokkolan rannikolla pintavedenlämpötila oli kuluneella viikolla 18 astetta.

Epävakainen sää ja viilentyneet pintavedet ovat vähentäneet sinilevähavaintoja. Tuulinen sää saa sinilevälautat hajoamaan vedenpinnalta ja sekoittumaan veden sekaan, jolloin niitä on vaikeampi havaita. Suomen ympäristökeskuksen TARKKA-palvelusta selviää, että Selkämerellä on edelleen havaittavissa ulappa-alueen laaja levälautta, mikä on nyt kuitenkin alkanut sekoittua enemmän veden sekaan. Lisäksi TARKKA-palvelun satelliittikuvista selviää, että Pohjanmaan rannikkoalueilla on erotettavissa tuulien aiheuttamaa resuspensiota, jossa tuulet sekoittavat matalan rannikon pohjan ainesta vesikerrokseen. Samentuman joukossa saattaa esiintyä kuitenkin myös sinilevää.

Leväepäilyn kohdatessa on aina hyvä noudattaa erityistä varovaisuutta, eikä vettä sauna-, kaste-lu ja pesuvetenä tule käyttää. Erityisesti pienet lapset ja lemmikkieläimet on syytä pitää poissa leväpitoisen veden lähettyviltä.