Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja lnnoTrafik Oy:n Välkky Riistavaroitusjärjestelmän pilotti

Älykäs ratkaisu riistaeläinonnettomuuksien vähentämiseen maanteillä

Välkky Riistaeläinvaroitusjärjestelmä

Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna tapahtui yli 14.000 riistaeläinonnettomuutta. Syys-joulukuu on vaarallisinta aikaa kohdata hirvieläin maantiellä. Valkohäntäpeurojen kanta on lisääntynyt räjähdysmäisesti ja se näkyy onnettomuustilastoissa. Henkilö- ja peltikolarien vahinkojen kustannukset nousevat vuosittain kymmeniin miljooniin euroihin. Hirviaidat ovat merkittävä turvallisuustekijä ja ajoneuvon vauhdilla on suuri merkitys. Autoilijoiden asenne olla kunnioittamatta riistaeläimistä varoittavia liikenne- ja nopeusrajoitus­ suositusmerkkejä lisää onnettomuusriskiä joutua hirvikolariin.

Hirvieläinonnettomuuksien estämiseksi nopeusrajoituksia voidaan alentaa vaarallisiksi havaituissa kohteissa. Nopeuden pudottaminen 100 km/h:sta 80 km/h:iin lisää ratkaisevasti kuljettajan reagointiaikaa ja lieventää mahdollisen onnettomuuden seurauksia. Riskikohteita maanteillä ovat mm. riista-aitojen päät ja aukkokohdat.

ELY-keskuksen tuottaman raportin mukaan hirvieläinonnettomuuksien vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet pyritään kohdistamaan mahdollisimman optimaalisesti. Tärkeimpinä kohteina ovat pääsääntöisesti valtatiet ja vilkasliikenteisimmät kantatiet. Tienpitäjän tärkeimmät keinot eläinonnettomuuksien välttämiseksi ovat varoittaminen, riista-aitojen rakentaminen, tienvarsien tehostettu raivaaminen näkyvyyden parantamiseksi ja ajonopeuksien alentaminen. Onnettomuuksien ehkäisyyn on käytetty myös eritasojärjestelyitä, pelottimia ja houkuttimia.

Älykäs varoitusjärjestelmä autoilijoita ja eläimiä turvaamaan

Välkky Riistaeläinvaroitusjärjestelmä tuo maanteille älykkään, vallitseviin tilanteisiin mukautuvan varoitusjärjestelmän. Varoitusjärjestelmä koostuu kolmesta erillisestä osasta.

Etäohjattava merkkiosa valaistuu ja vilkkuu esim. aamu- ja iltahämärässä varoittaen autoilijoita hirvieläinvaarasta. Aktiivinen tehostemerkkikapseli tunnistaa hirvieläimen riista-aidan aukkokohdissa ja käynnistää autoilijoille reaaliaikaisen varoituksen tehostemerkkikapselissa ja hirvimerkissä. Etäohjattava, kääntyvä Välkky-nopeusrajoitusliikennemerkki näyttää alennettua nopeusrajoitusta tielläliikkujille hirvieläinonnettomuusriskin ollessa suurimmillaan esim. hirvien vaelluskausien aikana.

Älykäs Välkky-riistaeläinvaroitusjärjestelmän avulla voidaan kerätä reaaliaikaista dataa ja lähettää täsmävaroituksia kohteesta tien käyttäjille.