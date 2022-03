Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto Jylkkä (Kalajoki) - Alajärvi 2x400+110 kilovoltin voimajohtohankkeen YVA-ohjelmasta (Pohjalaismaakunnat)

Fingrid Oyj suunnittelee 2 x 400+110 kilovoltin voimajohtohanketta, jonka pohjoisempana päätepisteenä on Kalajoen Jylkässä sijaitseva sähköasema ja eteläisempänä päätepisteenä on Fingridin Alajärvellä sijaitseva sähköasema. Tarkasteltavien voimajohtoreittivaihtoehtojen yhteispituus on noin 350 kilometriä.

Kuulemisessa saatiin 54 lausuntoa viranomaisilta, yhdistyksiltä ja yrityksiltä sekä 95 mielipidettä, joissa monissa oli myös useita allekirjoituksia. Lausunnoissa ja mielipiteissä esiin nousivat mm. voimajohtoreittien linjaukset, vaikutukset asutukseen ja ihmisten elinoloihin, maa- ja metsätalouteen sekä luonnonoloihin. YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimiva Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus katsoo, että kuulemisvaiheessa esiin nousseiden uusien reittivaihtoehtojen toteuttamismahdollisuudet tulee ottaa mukaan arviointiselostuksen tarkasteluun, tai perustella niiden pois jättäminen. Koska suunniteltu hanke ei ole mukana nykyisissä maakuntakaavoissa, tulee erityisesti sen vaikutukset kaavoitukseen, maankäyttöön ja maisemaan arvioida kattavasti. Ihmisten elinoloihin kohdistuvat vaikutukset tulee selvittää laajalti. Hankealueen läheisyydessä on mm. useita tuulivoimahankkeita voimajohtoineen, joten myös yhteisvaikutusten arviointi korostuu. Jylkkä-Alajärvi voimajohtohanke sijoittuu suurelta osin keskeisille metsäpeuran elinalueille, sekä kesä- että talvilaitumille, ja niiden välisille vaellusreiteille. Suomella on erityisvastuu metsäpeurasta, sillä sitä ei tavata muualla EU:n alueella ja lausunnossa edellytetäänkin selvittämään vaikutukset metsäpeurapopulaatioon. Maakotkareviirien osalta tulee tehdä elinympäristömallinnukset. Luonnonsuojelulain 65 §:n mukaiset Natura-arviot tulee tehdä yhdeksän hankealueen läheisyydessä sijaitsevan Natura-alueen osalta. Arviointiohjelma ja ELY-keskuksen lausunto kokonaisuudessaan löytyvät www.ymparisto.fi/jylkkaalajarvivoimajohtoYVA.

