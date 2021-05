Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen on antanut perustellun päätelmän Kokkolan Veden Karhinkankaan pohjavedenoton ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Kokkolan Vesi suunnittelee pohjaveden oton aloittamista Kokkolan Karhinkankaalla. Hankkeen tavoitteena on parantaa Kokkolan kantakaupungin n. 30 000 asukkaan talousveden toimitusvarmuutta. Hankkeessa varaudutaan myös siihen, että vettä voidaan toimittaa tulevaisuudessa myös Lohtajan kirkonkylän, Kälviän ja Kannuksen tarpeisiin. Otettavan pohjaveden määrä on 8 000–12 000 m3/d toteutusvaihtoehdosta riippuen. Hankkeen ympäristövaikutukset on arvioitu ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely), jossa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on toiminut yhteysviranomaisena.

Kokkolan Vesi on toimittanut 18.1.2021 ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, jonka kuulemisessa saatiin yhteensä 15 lausuntoa tai mielipidettä. Arviointiselostuksessa esitetyn arvion, kuulemisen ja oman tarkastelun perusteella ELY-keskus on katsonut, että hankkeen merkittävimmät ympäristövaikutukset kohdistuvat pohjaveden pinnan alenemiseen ja sen seurauksena purkautuvien pohjavesien vähenemiseen sekä pintavesien suotautumiseen pohjavesiin. Pohjaveden purkautumisen väheneminen tai pintaveden suotautumisen lisääntyminen saattaa laskea Ison Heinisuonjärven, Nuottajärven ja Pikku Rantijärven vedenpintaa. Myös Lahdenkroopissa tulovirtaaman pienentyminen saattaa kiihdyttää järven umpeenkasvua. Vesitalouden muutokset voivat vaikuttaa varsinkin kosteikkojen kasvillisuuden ja eliöiden elinolosuhteisiin sekä veden laatuun ja kalastoon. Muutokset Pikku Rantijärvellä ja Nuottajärvellä saattavat heikentää viitasammakoiden elinoloja. Vaikutukset ovat suurimmat arvioitavilla vaihtoehdoilla VE2 ja VE3. Mikäli hankkeen seurauksena on vesistöjen keskivedenpinnan pysyvä aleneminen tai vesistön heikentäminen, tulee tämä huomioida hankkeelle haettavassa vesiluvassa. Direktiivilajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentäminen edellyttää luonnonsuojelulain mukaista poikkeuslupaa. Hankkeesta tullaan tekemään Natura-arviointi. Arviointiselostus ja ELY-keskuksen lausunto kokonaisuudessaan löytyvät www.ymparisto.fi/karhinkankaanvedenottoYVA.

