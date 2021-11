Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen sidosryhmien tyytyväisyys on kasvanut

Västerfjärdenin altaan vaikutusalueen maanomistajat saavat kyselyn säännöstelyn muutoksen tarpeesta (Pohjanmaa) 11.11.2021 09:30:00 EET | Tiedote

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus lähettää Västerfjärdenin makeavesialtaan vaikutusalueen maanomistajille kyselyn, jossa kartoitetaan näkemyksiä vesistön säännöstelystä ja sen muutostarpeita. Västerfjärdenin makeavesiallas on rakennettu Närpiönjoen järjestelyhankkeen yhteydessä 1970-luvun lopulla metsäteollisuuden vedenhankintaa varten. Säännöstely on aloitettu vuonna 1977 ja luvanhaltija on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Säännöstelyä hoitaa ja alueen vesistörakenteista vastaa sopimuksen perusteella Metsä Board Oyj.