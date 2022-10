Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ehdottaa muutoksia Mustasaaren pohjavesialueille Västerhankmo ja Glötviken (Pohjanmaa)

Ehdotuksen mukaisesti Västerhankmo pohjavesialueen rajat pienenevät. Eidisbackvägenista koilliseen ja kaakkoon sijaitsevat alueet koostuvat pääsääntöisesti moreenista, eikä tutkimuksissa tavoitettu lajittuneita harjumateriaaleja. Harju on maastossa vaikeasti erotettavissa ja osin hienojakoisten merisedimenttien ja karkeiden lajittamattomien aineksien peitossa. Pohjavesialueella on kaksi vedenottamoa, jotka mahdollistavat noin 500 m3/vrk vedenoton. Vedenottamot eivät ole käytössä.

ELY-keskuksen ehdotuksen mukaisesti Glötviken (1049907) 1. luokan pohjavesialue poistetaan luokituksesta. Pohjavesialue on moreenimuodostuma, jossa arvioitu pohjaveden muodostuminen on noin 50 m3/vrk. Alueella olevat vesilaitokset ovat lopettaneet toimintansa, eikä alue enää täytä yhdyskunnan vedenhankintakäytölle asetettuja vaatimuksia.

Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) luvussa 2 a. Lain 10 c §:n mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on muutettava pohjavesialueen rajausta tai luokitusta, jos niihin olennaisesti vaikuttava tieto sitä edellyttää. ELY-keskus määrittää pohjaveden muodostumisalueen rajan ja uloimman rajan alueelle, jolla on vaikutusta pohjavesimuodostuman veden laatuun tai muodostumiseen.

Pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutosehdotuksia koskevat aineistot ovat yleisesti nähtävillä 21.10.2022–28.11.2022 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset/etela-pohjanmaa. Pohjavesialueiden luokitusten ja rajausten kannalta olennaista tietoa lähetetään ELY-keskukseen 28.11.2022 mennessä.