Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausunnon Kaukasen tuulivoimapuiston laajennuksen YVA-ohjelmasta (Keski-Pohjanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa)

YVA-hankkeiden määrä on ennätyksellinen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Pohjalaismaakunnat) 11.5.2023 10:04:43 EEST | Tiedote

Taustalla ovat vihreän siirtymän investointihankkeet. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella on vireillä ennätyksellinen määrä hankkeita, jotka kuuluvat ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) pariin. Tavanomainen määrä vuositasolla on alle 10, mutta tällä hetkellä vireillä on yli neljäkymmentä YVA-menettelyä ja kaksikymmentä on ennakkoneuvotteluissa eli puhutaan yhteensä yli 60 YVA-hankkeesta.