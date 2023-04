Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausunnon Lamminnevan tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta (Etelä-Pohjanmaa)

Fortum Power and Heat Oy suunnittelee tuulivoiman ja sähkönsiirron hanketta, jossa enintään 38 tuulivoimalaa rakennetaan Seinäjoelle ja Lapualle, Nurmon ja Lapuan keskustaajamien sekä Hirvijärven tekoaltaan rajaamalle metsä- ja suovaltaiselle alueelle, jonka pinta-ala on noin 5500 hehtaaria. Vireillä olevassa ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan kokonaiskorkeudeltaan enintään 300 metrin tuulivoimaloita, joiden yksikköteho on 6–10 MW.

Sähkönsiirto tuulivoima-alueelta on suunniteltu toteutettavan uudella 2 x 110 kV:n linjalla hankealueelta länteen, missä uusi sähkölinja rakennettaisiin olemassa olevan Nurmonjokilaakson suuntaisen 110 kV:n voimajohtokäytävän rinnalle. Linjan kytkentä valtakunnan verkkoon tapahtuu suunnitelman mukaan Seinäjoen sähköasemalla, ja uuden linjan kokonaispituus olisi joko 22,5 km tai 20,8 km. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan sähkönsiirron reittivaihtoehtoina Paukanevan Natura-alueen kiertävää ja vanhan linjan rinnalla Natura-alueen ylittävää suunnitelmaa. Myös avattavalle reitille länteen on kaksi vaihtoehtoa. Arviointimenettelyn edetessä saattaa myös itään suuntautuva sähkölinja tulla tarkastelun kohteeksi. Tällöin sähkölinja kytkettäisiin valtakunnan verkkoon mahdollisesti rakennettavalla sähköasemalla hankealueen itäpuolella. Hankevastaavan laatimasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta toimitettiin ELY-keskukselle arviointiohjelmaa koskevassa kuulemisessa yhteensä 28 lausuntoa ja asiantuntijakommenttia sekä 22 mielipidettä, joissa allekirjoittaneita yli 300 henkilöä ja kaksi yhdistystä. Kuulemisessa saatiin kannanottoja erityisesti hankkeen potentiaalisista vaikutuksista maisemaan ja linnustoon. Myös hankkeen maakuntakaavan merkinnöistä poikkeava aluerajaus sai osakseen kritiikkiä. Lisäksi hankkeessa korostuvat myös yhteisvaikutukset muiden lähialueilla sijaitsevien tai suunnitteilla olevien tuulivoimaloiden kanssa. ELY-keskus edellyttääkin hankkeen arviointimenettelyn edetessä huomioimaan ohjelmavaiheen aikana saatu palaute. Arviointiohjelma ja ELY-keskuksen lausunto kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/lamminnevatuulivoimaYVA

