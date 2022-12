Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausunnon OX2 Finland Oy:n Laineen merituulivoimapuistohankkeen YVA-ohjelmasta (Pohjalaismaakunnat)

Valtion vesistörakenteita kunnostettu poikkeuksellisen paljon tänä vuonna 16.12.2022 11:23:43 EET | Tiedote

ELY-keskusten vastuulla olevia vesistörakenteita on vuonna 2022 kunnostettu ja uusittu poikkeuksellisen paljon. Tekojärvet, säännöstelypadot ja muutkin vesistörakenteet ovat pääosin peräisin 1950–1970-luvuilta ja niiden rakentamisella on estetty kalojen vaellusmahdollisuuksia ja aiheutettu muitakin haittoja. Useita ajan myötä heikentyneitä rakenteita on tänä vuonna kunnostettu ja uusittu niiden tekniikkaa. Lisäksi on vähennetty kalataloudelle aiheutuneita haittoja rakentamalla kalateitä. Myös patoturvallisuutta on parannettu, sillä muuttuvat ilmasto-olosuhteet aiheuttavat rakenteille yhä suurempia vaatimuksia.