Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen ajantasaistetun perustellun päätelmän Keliber Oy:n litiumkemiantehtaan YVA-selostuksesta (Keski-Pohjanmaa)

Keliber Oy:n Kokkolan suurteollisuusalueelle (KIP) suunnitteleman litiumkemiantehtaan ympäristövaikutuksia on arvioitu vuosina 2018–2020 laaditussa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely). YVA-selostuksen valmistumisen ja siitä annetun perustellun päätelmän jälkeen hankkeeseen on tehty muutoksia, joten hankkeesta vastaava on ajantasaistanut aiempaa ympäristövaikutusten arviointia muuttuvien vaikutusten osalta.

Muutosten jälkeen prosessin poistovedet käsitellään haihduttamisen sijaan kemiantehtaan omalla vedenpuhdistamolla, josta vedet johdetaan edelleen Kokkolan kaupungin jätevedenpuhdistamolle. Prosessin sivuvirtana syntyvä analsiimihiekka lietetään jäähdytysvetenä käytettyyn meriveteen ja liete siirretään siirtolinjalla Kokkolan sataman laajennuksen täyttörakenteisiin aiemmin suunniteltujen dumpperikuljetusten sijaan. Keliber Oy toimitti ajantasaistetun ympäristövaikutusten arviointiselostuksen YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimivalle Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle 31.3.2021. Arviointiselostusta koskevassa kuulemisessa ELY-keskukselle jätettiin yhteensä 10 lausuntoa ja asiantuntijakommenttia. Mielipiteitä ei jätetty. ELY-keskus katsoo, että analsiimihiekan hyödyntämisestä satamarakenteissa aiheutuvat vaikutukset pintavesiin erityisesti rakentamisen aikana voivat olla arviointiselostuksessa esitettyä vähäistä merkittävämmät ja sen kaltaiset, että niiden vaikutuksia tulee edelleen selvittää tarkemmin ennen analsiimihiekan laajamittaista hyödyntämistä satamarakenteissa. Tehdyn arvioinnin perusteella prosessin poistovesien litiumpitoisuudet alittavat selvästi meriveden eliöille määritetyt haitalliseksi pitoisuudet, mutta ELY-keskus pitää poistovesien mukana mereen johdettavaa litiumkuormitusta kuitenkin huomattavana. Poistovesien käsittelyssä tuleekin käyttää parasta käytössä oleva tekniikka ja suunnittelussa tulee selvittää litiumin talteenottomahdollisuuksia. Analsiimihiekan siirto lietettynä siirtolinjaa pitkin litiumkemiantehtaalta satamaan poistaa analsiimihiekan dumpperikuljetukset ja vähentää siten tehtaan ja sataman välisiä liikennevaikutuksia sekä dumpperikuljetuksista aiheutuvia pöly-, hiukkas- ja CO2 -päästöjä. Arviointiselostus ja ELY-keskuksen ajantasaistettu perusteltu päätelmä kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/kokkolalitiumkemiantehdasYVA.

