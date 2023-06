Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Isovuoren tuulivoimapuiston YVA-ohjelmasta (Etelä-Pohjanmaa)

Vireillä olevassa ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan kokonaiskorkeudeltaan enintään 270 metrin korkuisia tuulivoimaloita, joiden yksikköteho on 7–10 MW.

Sähkönsiirto tuulivoima-alueelta on suunniteltu toteutettavan maakaapeleilla hankealueelta länteen, missä hanke liitetään Atrian Nurmon tehtaan sähköasemalle. Tuotettava sähkö on määrä käyttää Atrian tehtaan toimintoihin, ja mahdollisesti ylijäävä osa voidaan syöttää valtakunnan verkkoon aseman kautta. Isovuoren hanke on osa vihreää siirtymää.

Hankkeesta vastaavan laatimasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta toimitettiin ELY-keskukselle arviointiohjelmaa koskevassa kuulemisessa yhteensä 25 lausuntoa ja asiantuntijakommenttia sekä 8 mielipidettä.

Kuulemisessa saatiin kannanottoja erityisesti hankkeen mahdollisista vaikutuksista maisemaan, alueen virkistyskäyttöön ja linnustoon. Hankkeessa korostuvat yhteisvaikutukset muiden lähialueilla sijaitsevien tai suunnitteilla olevien tuulivoimalahankkeiden kanssa. ELY-keskus edellyttääkin hankkeen arviointimenettelyn edetessä huomioimaan ohjelmavaiheen aikana saatu palaute.

Arviointiohjelma ja ELY-keskuksen lausunto kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta

www.ymparisto.fi/isovuorituulivoimaYVA

Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan muutosta kohti ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen ja fossiilisiin polttoaineisiin.