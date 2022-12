Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut YVA-yhteysviranomaisen lausunnon Hoikkanevan loppusijoitusalueen arviointiohjelmasta

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausunnon OX2 Finland Oy:n Laineen merituulivoimapuistohankkeen YVA-ohjelmasta (Pohjalaismaakunnat) 22.12.2022 12:00:00 EET | Tiedote

OX2 Finland Oy:n suunnittelema merituulivoimapuisto Laine sijoittuu Pohjanlahdelle Suomen talousvyöhykkeelle noin 35 kilometriä Pietarsaaresta länteen 29 kilometrin päässä rannikosta. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus merenpinnasta on 270–370 m ja yksikköteho on noin 15–25 MW välillä. Arvioitu vuosituotanto on noin 11 TWh.