Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut YVA-yhteysviranomaisen lausunnot Toholampi-Lestijärven ja Länsi- Toholammin tuulipuistojen YVA-ohjelmista (Keski-Pohjanmaa)

Wpd Finland suunnittelee 25 tuulivoimalasta koostuvaa Länsi-Toholammin tuulipuistoa sekä 49 tuulivoimalasta koostuvaa Toholampi-Lestijärven tuulipuistoa Toholammin ja Lestijärven kuntien alueille. Länsi-Toholammin hankealue sijoittuu Toholammin kunnan länsiosaan, lähimmillään vajaan 4 kilometrin etäisyydellä Toholammin keskustasta lounaaseen. Toholampi-Lestijärven tuulipuisto sijaitsee noin 8 kilometriä Toholammin keskustasta kaakkoon ja noin 7 kilometriä Lestijärven kirkonkylästä luoteeseen.

Hankkeiden ympäristövaikutuksia on arvioitu vuosina 2013–2016 ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely) ja hankealueilla on voimassa olevat tuulivoima-alueiden osayleiskaavat. Voimaloiden tekniikan kehittymisen myötä tuulivoimaloiden kokonaiskorkeutta ja maksimitehoa on tarkoitus korottaa, joten muutosten ympäristövaikutukset arvioidaan uuden YVA-menettelyn avulla. Nyt suunnitteilla olevien tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 270 metriä, lapapituus 100 metriä ja yksikkötehot 8 MW. Sähkönsiirto valtakunnan verkkoon toteutetaan 110 tai 400 kV voimajohdolla Fingridin Uusnivalan sähköasemalle tai Lestijärvelle rakennettavalle koontiasemalle.

YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimiva Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus pitää arviointiohjelman kuulemisessa saatujen lausuntojen ja mielipiteiden perusteella arviointiohjelmissa esitettyjä ympäristövaikutusten arviointimenetelmiä pääosin riittävinä. Hankkeiden sähkönsiirron vaikutukset tulee arvioida kuten tuulivoimaloiden vaikutukset ja esitettyjen sähkönsiirtovaihtoehtojen osalta tulee selvittää niiden toteutuskelpoisuus.

Voimaloiden kokonaiskorkeuden ja lapojen kasvaessa arvioinnissa tulee selvittää erityisesti hankkeen melu- välke- ja maisemavaikutukset sekä lintujen törmäysriski. Arvioinnissa tulee myös päivittää päiväpetolintujen reviirit sekä häiriöalueiden kasvusta aiheutuvat vaikutukset metsäpeuran vasomisalueisiin. Koska alueiden läheisyydessä sijaitsee useita muita tuulivoimahankkeita, tulee arvioinnissa huomioida eri hankkeiden yhteisvaikutukset.

Arviointiohjelmat ja ELY-keskuksen lausunto kokonaisuudessaan löytyvät osoitteista: